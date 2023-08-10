بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعمل شركة الشرقية للدخان على ضخ كميات كبيرة من السجائر في الأسواق لتلبية الطلب، كمحاولة لضبط أسعار السجائر التي شهدت ارتفاعا غير رسمي أو مسبوق في السوق بسبب جشع التجار، واحتكار البعض الآخر للمنتجات ما تسبب في رفع أسعار السجائر، بشكل غير رسمي، في انتظار فرض الضرائب الجديدة.

وفي إطار هذه الجهود، قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن دخل الشركة هو الثاني بعد قناة السويس، كما أن خط الإنتاج ينتج 500 علبة في الدقيقة، ويتم توزيع 3.5 مليار علبة سنويا، مشددا على أن السعر الرسمي لعلبة السجائر لم يتحرك ولا يزال كما هو 24 جنيها لعلبة السجائر كليوباترا.

أسعار السجائر

موعد انخفاض أسعار السجائر

وأضاف "أمان"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مكاسب حيتان السجائر - حسب وصفه - من الاحتكار تصل إلى 4.5 مليار جنيه شهريًّا، موضحا أنه من المنتظر انتهاء أزمة السجائر خلال 3 أسابيع، وبداية من الأسبوع المقبل سيتم ضخ كميات أكبر لتغطية الحصة السوقية التي تصل إلى 150 مليون سيجارة يوميا.

وأعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن موعد انتهاء أزمة السجائر بشكل كامل سيكون خلال 3 أو 4 أشهر، وأن سعر علبة السجائر كيلوباترا بـ 24 جنيها، كما أن هناك علبة بها 10 سجائر بـ15 جنيها، مشددا على أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار وهناك حرص على توفير المنتج لأطول فترة.

من جانبها، أعلنت الشركة الشرقية للدخان، أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، وأسعار كافة منتجاتها بـ 24 جنيهًا للعلبة الـ 20 سيجارة، ومنها الكليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق، مشددة على العاملين بالسوق أن يلتزموا بـ أسعار السجار الرسمية، وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، مناشدة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

أسعار السجائر

وأعربت الشركة عن شكرها للتجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وأهابت بالجميع الحذو مثلهم، مؤكدة على مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير الملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، وكان هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة نفى تحريك أسعار السجائر التي لم تتغير منذ مارس 2023، وأن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقًا للاحتياجات الطبيعية للسوق.

وأكد أن الشركة تدرس أفكار جديدة خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.

شكل جديدة لعلبة السجائر

من جانبها، أكدت شركة فيليب موريس، التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها، وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ وأسعار السجائر، مشددة على التزامها بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات، قامت في وقت سابق من هذا العام بإضافة رمز "QR code" على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة.

وأضافت الشركة، أنها في إطار حرصها على الامتثال والتعاون مع مصلحة الضرائب بشأن ضبط أسعار السجائر، فإنها تعلن عن تطوير التواصل على العبوة وتشجيع المستهلكين على مسح رمز الـ"QR code"، وتم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق بدءا بجميع عبوات السجائر L&M، فيما أكد علي كرمان، مدير عام فيليب موريس مصر والمشرق العربي، بأن طباعة رمز الQR code على العبوة يتيح للمدخنين والمستخدمين التعرف على سعر المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وهذه هي إحدى الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على حق المستهلك.

وأكد كرمان، على حرص الشركة على التعاون مع مصلحة الضرائب لترسيخ مناخ من الشفافية يكون المستهلك هو المستفيد الأكبر منه، عبر دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الرسمية

أما عن أسعار السجائر الرسمية في الأسواق فهي كالتالي: