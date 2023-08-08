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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تبحث مع فيليب موريس ضبط أسعار السجائر ودعم المستهلك

صدى البلد

جددت فيليب موريس مصر التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها، وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ. 

وأكدت فيليب موريس مصر أنها التزاماً بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات، قامت في وقت سابق من هذا العام بإضافة رمز "QR code" على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة.

وأوضحت أنه لمزيد من الامتثال والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضبط أسعار التبغ، تفتخر شركة فيليب موريس مصر بإعلان تطوير التواصل على العبوة بإضافة نصًد لتشجيع المستهلكين على مسح رمز الـ"QR code"، وتم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق بدءا بجميع عبوات السجائر L&M.

وصرح علي كرمان، مدير عام فيليب موريس مصر والمشرق العربي، بأن طباعة رمز الQR code على العبوة تتيح للمدخنين والمستخدمين التعرف على سعر المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وهذه هي إحدى الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على حق المستهلك المصري، إذ تقوم الشركة أيضاً بالإفصاح دائماً عن أي تعديل للأسعار من خلال إصدار البيانات الصحفية. 

وأضاف كرمان: “نحن حريصون على مواصلة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لترسيخ مناخ من الشفافية يكون المستهلك المصري هو المستفيد الأكبر منه، وذلك عن طريق دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة”.

ووجهت فيليب موريس مصر الشكر لكل التجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية للمنتجات الخاصة بالشركة. 

وأهابت بالتجار الالتزام بضبط الأسعار، إذ يقع على عاتقهم مسئولية الحفاظ على هذه الصناعة الوطنية.

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