12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

تتزايد أزمة ارتفاع أسعار السجائر يوما بعد الآخر وشاع التلاعب في أسجار الدخان بين التجار والبائعين، ما أثار استنكار كبير من جانب الزبائن، الذين بدأوا في التساؤل حول الحاكم والضابط لتلك الأسعار وسبب المغالاة الكبيرة في أسعار الدخان، رغم أنه لم تفرض أي ضرائب جديدة على منتجات التبغ بحكم القانون.

تضاعف أسعار السجائر بشكل جنوني الفترة الأخيرة أصبح بشكل غير مسبوق، وهو بشكل غير قانوني ومخالفات تستدعي تدخلًا من الأجهزة المعنية لمعاقبة المتورطون في تلك الزمة، والتي أربكت السوق بشكل كبير، غير أن هناك من القوانين التي واجهت تلك الممارسات المخالفة لأحكام القوانين عبر زيادات غير منطقية في أسعار السجائر.

عقوبة التلاعب بـ أسعار السجائر

واجهت التشريعات المختلفة التلاعب وزيادة أسعار السجائر بالمخالفة للقانون من خلالعدة عقوبات تتضمن الغرامة المالية الكبيرة إضافة إلى وصولها إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المستهلك.

وعاقب القانون على عرض السجائر بأسعارها غير المعلنة أو الرسمية بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 500 مليون دنيه من قام بالتالعب بالأسعار، وتتضاعف تلك العقوبة حالة تكرار هذا الفعل.

جريمة زيادة أسعار السجائر

وتعتبر زيادة أسعار السجائر جريمة بنص القانون، فقد حظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية زيادة أسعار أي منتجات ومن بنيها أسعار السجائر.

وفي هذا الإطار فقد نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين.

وجرم القانون رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات، أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

خصم 12% من إيرادات السجائر

وتدخل زيادة أسعار السجائر بشكل غير قانوني، ضمن الحالات التي حددها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يقوم التجار ببيع السجائر بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو المعلنة، وبالتالي فهذه مخالفة صريحة لنص القانون تستوجب العقاب.

وتكون العقوبة بموجب القانون، توقيع غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.

وعرف القانون المتلاعبين بالأسعار على أنهم الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.

أسعار السجائر الحقيقية

تجدر الإشارة إلى أن أسعار السجائر مدونة على العبوات، ويجب على المستهلكين مراجعتها والاتثال برقم حماية المستهلك حال مخالفتها.

وجاءت أسعار السجائر الحقيقة كالتالي:

سجائر البوكس

- سعر عبوة كليوباترا بوكس 20 نحو 24 جنيها.

- سعر عبوة كليوباترا بوكس 20 نحو 24 جنيها.

- سعر عبوة بوكس 10 نحو 15 جنيها.

سجائر كليوباترا

- سعر عبوة كليوباترا سوبر نحو 24 جنيها.

- سعر عبوة كليوباترا بلاك نحو 24 جنيها.

- سعر عبوة كليوباترا كينج سايز نحو 23 جنيها.

- سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين نحو 24 جنيها.

سجائر بوسطن

- سعر عبوة بوسطن / بلمونت نحو 24 جنيها.

- سعر عبوة بوسطن / بلمونت نحو 24 جنيها.

أسعار سجائر فيليب موريس

- سعر عبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 64 جنيها.

- سعر عبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 59 جنيها.

- سعر عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بجميع أنواعها 49 جنيها.

- سعر عبوة إل أند ام LM بجميع أنواعها 42 جنيها.

- سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بجميع أنواعها 50 جنيها.

- سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بجميع أنواعها 50 جنيها.