الهروب من السجائر إلى الشيشة| كم تبلغ أسعار المعسل الرسمية بعد آخر زيادة؟

لجأ الكثير من المدخنين إلى بدائل بخلاف السجائر، وذلك بعد ارتفاع أسعارها وعدم توافرها لدى بعض التجار، حيث اتجه الكثيرين إلى المعسل.

وتعد منتجات المعسل بأنواعها من أبرز اهتمامات المدخنين خلال الفترة الحالية، حيث يتساءلون عن أسعارها الرسمية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها قبل أشهر.

يذكر أن شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، كانت قد أعلنت عن زيادة أسعار المعسل يوم 26 مارس الماضي، حيث جاءت أسعار المعسل كالآتي:

زيادة أسعار المعسل

وفقا لبيان الشركة فإن زيادة منتجات المعسل الأخيرة جاءت وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة واستكمالا لقانون التأمين لصحي الشامل رقم 2 لعام 2018.

ورفعت الشركة أنواع المعسل لتتراوح بين سعر 85 إلى 110 جنيه للكيلو الواحد، ويرتفع سعر حجر المعسل على المقاهي من سعر 7 جنيهات ليصبح بـ 9 جنيه للحجر الواحد.

أسعار المعسل الرسمية

وجاءت أسعار المعسل كالآتي:

سجل معسل سلوم وقص 70 جرام سعر 9 جنيهات

سجل معسل سلوم وقص 120 جرام سعر 15 جنيه

سجل معسل سلوم وقص 500 جرام سعر 55 جنيه

سجل معسل أبو نجمة 100 جرام سعر 11 جنيه

سجل معسل أبو نجمة 500 جرام سعر 45 جنيه

سجل معسل أبو نجمة 1000 جرام سعر 85 جنيه

سجل سعر معسل وان فوريو 250 جرام سعر 85 جنيه

أسعار السجائر الجديدة

تصدرت أسعار السجائر الجديدة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد الأزمة التي شهدتها السجائر باختفاء بعض الأنواع أو ارتفاع أسعارها من قبل التجار.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم، الأسعار الرسمية التي سبق وأعلنت عنها الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات.

يذكر أن شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قد أعلنت مؤخرا، أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات فى المارلبورو والميريت و3 جنيهات في صنف سجاير إل إم، حيث جاءت أسعار السجائر الجديدة كالآتي:

ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

مرلبورو Red 59 جنيهًا.‏

مرلبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.

ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا.

ال اند ام بلو 42 جنيهًا.

ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا

ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا.

أسعار السجائر الرسمية

سعر علبة بوكس 10 15 جنيها

سعر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها

سعر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها

سعر علبه ميريت بأنوعها 59 جنيها

سعر مارلبورو رد 54 جنيها

سعر مارلبورو جولد 54 جنيها

سعر علبة سجائر مارلبورو كرافت 44 جنيها.