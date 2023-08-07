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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

صدى البلد

مع ارتفاع أسعار السجائر "غير الرسمية" في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، واختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، لجأ بعض المواطنين إلى الشيشة عوضا عن السجائر، وهو ما دفع بعض المقاهي إلى رفع أسعار حجر المعسل حسب النوع والنكهه.

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ارتفاع مبيعات المعسل 

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن مبيعات المعسل شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، بعد الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر غير الرسمية مؤخرا.

وأضاف إمبابي أنه رغم زيادة الإقبال على شراء المعسل فإن أسعاره مستقرة بالأسواق دون تغيير، حيث يصل سعر كيلو المعسل بمختلف أنواعه إلى نحو 110 جنيهات بالأسواق.

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حجر القص والسلوم بـ 10 جنيه

ارتفع سعر حجر المعسل على المقاهي من سعر 7 جنيهات ليصبح بـ 9 جنيه للحجر الواحد، في بعض المقاهي، بينما استقر عند 10 جنيهات في مقاهي أخرى.

وسادت حالة من السخرية بين بعض المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن بعض المقاهي في الجيزة بدأت في رفع الأسعار بالفعل، وهو الرفع الثالث الذي يستغله أصحاب المقاهي، حيث كانت المرة الاولى اثناء أزمة كورونا وحظر الشيشة، وتم رفع الحجر من 3 جنيه إلى 5 جنيهات، وبعد موجة رفع التجار لاسعار السجائر وتحرك سعر الحجر جنيهين، ثم الزيادة الثالثة ليصل إلى 10 جنيهات، وارتفع سعر حجر الفواكة إلى 35 جنيها.

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أسعار السجائر الجديدة

أصبحت أسعار السجائر الجديدة،  على قائمة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة، بعد الأزمة التي شهدتها السجائر باختفاء بعض الأنواع أو ارتفاع أسعارها من قبل التجار.

وتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم، ومقارنتها بالأسعار الرسمية التي سبق وأعلنت عنها الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، التي أعلنت مؤخرا، أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات فى المارلبورو والميريت، و3 جنيهات في سجاير إل إم، حيث جاءت أسعار السجائر الجديدة كالآتي:

ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

مارلبورو احمر 70 جنيهًا.‏

مرلبورو جولد 70 جنيهًا.

إل إم أحمر 57 جنيهًا.

إل إم أزرق 57 جنيهًا.

إل إم سيلفر 47 جنيهًا

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أسعار السجائر الرسمية

سعر علبة بوكس 10.. 15 جنيها

سعر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها

سعر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها

سعر علبه ميريت بأنوعها 59 جنيها

سعر مارلبورو الاحمر 54 جنيها

سعر مارلبورو جولد 54 جنيها

سعر علبة سجائر مارلبورو كرافت 44 جنيها.

الحجر بكام بتشرب الحجر بكام أزمة السجائر أسعار الشيشة مبيعات المعسل

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