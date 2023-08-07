تصرُف غير أخلاقي وإيقاف عامين| ماذا فعل عامل غرفة ملابس المصري بعد مباراة الأهلي ؟

لا تزال الثقافة الكروية غائبة عن الملاعب المصرية، وفكرة تقبل الهزيمة لم تعد ضمن القاموس الرياضي، وتحديدا ما يخص الأهلي وجماهير المصري البورسعيدي بعد الأزمة التي حدثت منذ سنوات، والشحن غير المبرر من جماهير الناديين تجاه بعضهما البعض، وهو ما دفع عامل غرفة خلع الملابس بالمصري إلى الاتيان بفعل لا أخلاقي ضد النادي الأهلي.

فعل غير أخلاقي بحق النادي الاهلي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، قرارات مهمة بشأن مباراة الأهلي والمصري ضمن مباريات ربع النهائي من بطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وعقب المباراة تسبب عامل غرفة ملابس المصري في أزمة حقيقية لنادية، بالقاء فانلة الأهلي على الأرض ودهسها بأسلوب غير رياضي لا اخلاقي.

حرمان عامل غرف ملابس المصري من مرافقة الفريق عامين

من بين قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، منع إبراهيم متولي، عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين، اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

لقطة من مباراة الأهلي والمصري

والتقطت الكاميرات دهس العامل لقميص النادي الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين سجلهما علي معلول وأحمد قندوسي، وتأهل المارد الأحمر لمواجهة إنبي في مباراة نصف النهائي.

عقوبات قاسية من اتحاد الكرة ضد المصري والأهلي



وجاءت العقوبات كالتالي:

- حرمان جماهير النادي الأهلي الموجودين بالمباراة من حضور المباريات لعدد مباراتين قادمتين، في بطولة كأس مصر.

- إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادي الأهلي مباراتين قادمتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه، على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

لقطة لحسين الشحات من مباراة الأهلي والمصري

- حرمان جماهير النادي المصري الموجودين بالمباراة من حضور المباريات لعدد مباراتين قادمتين، في بطولة كأس مصر.

علي ماهر مدرب النادي المصري

- إيقاف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري 4 مباريات وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة، على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف.



مباراة الأهلي والمصري

- منع إبراهيم متولي عامل غرف خلع ملابس النادي المصري، من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين، اعتبارا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.