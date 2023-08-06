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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هى جورجينا تتخان؟.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند.. و"النصر" يرد

صدى البلد

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جدلا كبيرا في  الوطن العربي، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت استقبالها مكالمة هاتفية بالخطأ من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي ، إلا أنها لاقت انتقادات واسعة من متابعيها الذين رأوا أنها تجري وراء الشهرة، ثم كررت الأمر مرة أخرى بزعم تعمد رونالدو الإتصال بها لترتيب موعد عشاء معها.

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غراميات حليمة بولند والدون

نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، أعلنت خلاله عن استقبالها مكالمة هاتفية بالخطأ من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأظهر مقطع الفيديو الإعلامية حليمة بولند وهي تستقبل مكالمة هاتفية عبر الهاتف الخاص بها داخل غرفتها بأحد الفنادق، خلالها عرّف المتصل نفسه بأنه كريستيانو رونالدو، وأنه اتصل بالخطأ ويريد التواصل مع أحد أصدقائه، لترد عليه بفرحة عارمة قائلة «أنا صديقك» في إشارة منها إلى سعادتها بمكالمته ورغبتها في الحديث معه.

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مكالمة أخرى متعمدة لترتيب موعد عشاء

علَّقت «حليمة» على مقطع الفيديو قائلة: «أحلى غلطة والله.. كريستيانو رونالدو طلع جاري، هو في أبها لخوض مباراة مع النصر ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية».

ثم نشرت حليمة مقطع فيديو آخر أعلنت من خلاله، عن معاودة كريستيانو رونالدو الاتصال بها مرة أخرى عن عمد، مُعلقة: «هذه المرة ليست بالخطأ».

وبحسب الفيديو، رتب الثنائي استعداداتهما لتناول العشاء سويًا داخل الفندق الذي يقيمان فيه.

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انتقادات لاذعة للإعلامية الكويتية

بمجرد نشر مقطعي الفيديو، لاقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند انتقادات لاذعة من متابعيها الذين رأوا أنها «تلهث» فقط وراء الشهرة، وأن مقطعي الفيديو مفبركان ولا صحة لهما.

وكتب أحدهم «يا ليت رونالدو يرفع ضدها دعوى قضائية بسبب لهاثها للمشاهدات»، وكتب آخر «هذا ذكاء اصطناعي»، في حين كتبت ثالثة «هل يعقل أن شخصا يترك جورجينا من أجل بولند، هي جورجينا تتخان؟».

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حقيقة تدخل الذكاء الاصطناعي في مكالمة بولند ورونالدو

اتجهت أغلب التعليقات على مقطعي الفيديو لنفي صحة المكالمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة المكالمات وعدم صحتها، لسببين واضحين، الأول: كيف علمت ان كريستيانو رونالدو سيتصل بالخطأ في هذا التوقيت حتى تجهز الكاميرا وتبدأ تصوير، والسبب التاني هو أن الصوت ليس لرونالدو»، ويبدو ان هذا التحليل لاقى تأييدا كبيرا من المتابعين.

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رد فعل فوري من نادي النصر

ترددت أنباء عن عزم إدارة نادي النصر، رفع دعوى قضيائية ضد الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بزعم فبركت مكالمتها المتداولة مع النجم كريستيانو رونالدو، مستخدمة في ذلك صوته عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وعلقت حليمة بولند على هذه الأنباء بقولها: "هل أنا بهذه السذاجة لأفبرك مقطع يحولني للمساءلة القانونية، والإتصال من غرفته لغرفتي بنفس الفندق، وفيه شهود، وصورت بحكم انه نجم عالمي وأحبه".

جورجينا بتتخان كريستيانو رونالدو حليمة بولند نادي النصر السعودي الذكاء الاصطناعي

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