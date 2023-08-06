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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسميا التطبيق اليوم.. تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي بأعلى عائد

صدى البلد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها يوم الخميس 3 أغسطس 2023، رفع الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصبح سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

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رفع سعر فائدة شهادة الادخار بنكي الأهلي ومصر

ينتظر عملاء بنكي مصر والأهلي، خلال الساعات المقبلة رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار بنسبة 1%، تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على نسبة الايداع والاقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%.

وبعد انتشار الأخبار تساءل العملاء حول موعد تطبيق رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار.

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شهادة الادخار من البنك الأهلي

من المرتقب أن يعلن البنك الأهلي صباح اليوم الأحد، رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%.

وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.
- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.
- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.
- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

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شهادة الادخار من بنك مصر

يرفع بنك مصر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير، بداية من اليوم الأحد، وتصل قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

ويمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين
- الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء.
- الثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

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موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية

يبدأ بنكي مصر والأهلي من تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثاية متغيرة بنسبة 1% اليوم الأحد.

ويتم العمل بها من ثاني أيام اكتتابها لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي، وذلك على جميع العملاء القائمين والجدد.

رسميا التطبيق اليوم شهادة الادخار الجديدة باعلى عائد بنكي مصر والأهلي البنك المركزي

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