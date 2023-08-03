كعبه عالي .. حكاية ريمونتادا أهلاوية مكررة أمام المصري في الكأس

فعلها الأهلي وفاز على نادي المصري في المباراة المثيرة التي أقيمت منذ قليل، والتي حسمتها خبرة لاعبي المارد الأحمر، ليصعد إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر، منتظرا لقاء نادي إنبي.

مباراة مثيرة رغم تواضع اللقاء

في لقاء متواضع المستوى من جانب الأهلي في شوطه الأول، والذي ارتفع نسبيا في الشوط الثاني، حقق الأهلي فوزا مثيرا على نادي المصري.

جاءت المباراة مثيرة من جانب المصري، في ظل عدم ظهور لاعبي الأهلي بالمستوى المعهود، حيث استطاع المصري تكوين حائط صد أمام هجمات لاعبي الأهلي، الذي استسلم لاعبوه للرقابة اللصيقة من جانب لاعبي المصري.

شوط ثانٍ مثير وهدفين

في الشوط الثاني، نشط لاعبو الأهلي، خاصة حسين الشحات، ولاحت أكثر من فرصة لم يحسن مهاجمو الأحمر في استغلالها.

في الدقيقة 95 استطاع مهاجم المصري مروان حمدي تسجيل هدف التقدم لفريقه برأسية رائعة.



في الدقيقة 97 استطاع النشيط حسين الشحات الحصول على ركلة جزاء، سددها أسرع دليفري في مصر على معلول على يمين محمود جاد محرزا هدف التعادل، ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي.

ريمونتادا أهلاوية بأقدام جزائرية

في بداية الشوط الإضافي الثاني، وبعد معاناة، استطاع اللاعب الجزائري البديل أحمد القندوسي تسجيل هدف التقدم الأهلي في الدقيقة 108 من عمر اللقاء، على يسار محمود جاد.



وشهد الشوط الثاني الإضافي إصابة محمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ليغادر الثنائي أرض الملعب.

الأهلي كعبه عالي على المصري

واجه النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي من قبل فى 144 لقاءً، فى الدورى المصرى والكأس والسوبر، منها 121 لقاءً بالدورى الممتاز، و22 بكأس مصر ومباراة وحيدة بالسوبر المصرى.

حقق الأهلى الفوز فى 85 مباراة، مقابل 24 انتصارًا للمصرى، وحسم التعادل 35 مباراة.

التقى الأهلى مع المصرى البورسعيدى فى 121 لقاءً سابقاً ببطولة الدورى، حقق الأهلي الفوز فى 68 مباراة، وكان التعادل حاضرًا فى 34 مباراة، فيما فاز الفريق البورسعيدى بـ19 مباراة.

225 هدفًا للأهلي فى مرمى المصرى

التقى الأهلى والمصرى فى أول مباراة بينهما بنهائى كأس مصر عام 1927 وفاز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، بينما انتهت آخر مباراة بين الفريقين فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز الاهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أحرز لاعبو الأهلى 225 هدفًا فى مرمى المصرى، بينما استطاع المصرى هز شباك الأهلي بـ114 هدفًا، وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، فى نهائى كأس مصر بخماسية نظيفة.