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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ارتفاع جنوني بدرجات الحرارة.. ماذا قالت الأرصاد عن أكثر شهور السنة سخونة؟

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، عن حالة الطقس في شهر أغسطس، وفقا للبيانات المناخية التي كشفت عن أعلى معدلات للرطوبة في فصل الصيف، التي تسجل في شهر أغسطس، بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في أغسطس.

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شهر ساخن جدا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في شهر أغسطس تشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، التي تساعد على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس بين 34 إلى 37 درجة مئوية، وقد تتخلله موجات شديدة الحرارة.

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اليوم الأشرس في حالة الطقس| كم تصل درجة الحرارة اليوم ؟

طقس الأسبوع الأول من أغسطس

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، والمتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، معلنا بذلك عن الانفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي نشهدها حاليا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

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طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة

تسود أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة رطبة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

تشهد البلاد، طقس شديد الحرارة خلال فترات النهار على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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متوسط نسبة الرطوبة اليوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري: ليلا 85-90% ونهارا 35-40%.

السواحل الشمالية: ليلا 90-95% ونهارا 55-60%.

جنوب سيناء: ليلا 65-60% ونهارا 25-30%.

شمال ووسط الصعيد: ليلا 60-55% ونهارا 25-20%.

جنوب الصعيد: ليلا 40-35% ونهارا 15-10%.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى 39 والصغرى 25.

السواحل الشمالية العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب سيناء العظمى 45 والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 28

جنوب الصعيد العظمى 45 والصغرى 30 درجة.

ارتفاع جنوني في درجات الحرارة الأرصاد أكثر شهور السنة سخونة نسبة الرطوبة درجات الحرارة الطقس

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