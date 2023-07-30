عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

صدى البلد

لأنه لا صوت يعلو على صوت صفقات الأهلي الصيفية، يرتبط كل عدة أيام اسم لاعب بالانتقال إلى النادي الاهلي، إلا أن سقف الطموحات ارتفع ليصل إلى لاعب ايطاليا وأحد أساطير نادي مانشستر سيتي ماريو بالوتيلي.

txt

مشوه فورًا| لماذا طالب عماد النحاس برحيل نجم الأهلي في الحال؟

txt

بسبب الشحات | تفاصيل الحالة الصحية لوالدة محمد الشيبي.. ماذا حدث لها؟

هل يوقع أسطورة مانشستر سيتي للأهلي؟

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، إن ناديى الأهلى والزمالك، دخلا فى مفاوضات مع ماريو بالوتيلي، أسطورة مانشستر سيتي، ولاعب بريشيا الإيطالي السابق، فى الوقت الذى يقترب فيه اللاعب من الانتقال لصفوف فاسكو دى جاما البرازيلى.

ودخل بالوتيلي في مشكلات مع مسئولي بريشيا، الأمر الذى جعله يغيب عن مباريات الفريق، بعد عودة منافسات الدوري الإيطالي، بعد التوقف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم فسخ عقده مع النادي.

txt

كيف تحصل على 100 رغيف خبز من التموين بدون بطاقة؟.. الحقيقة والتفاصيل

txt

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

الأهلي لا يعلم شئ عن الصفقة

ونفى مسئولو النادى الأهلي، ما تردد مؤخراً بشأن دخول النادى طرفاً فى مفاوضات مع النجم الإيطالى ماريو بالوتيلى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد مصدر بالنادي الأهلي،  على أن النادى لم يتحدث مع اللاعب أو وكيل أعماله بخصوص ارتداء القميص الأحمر بأى شكل من الأشكال، لافتا إلى أن ما ذكرته التقارير الأمريكية غير صحيح على الإطلاق، فالنادى لم يفكر فى ضم بالوتيلى من قريب أو بعيد ولم يتفاوض معه، مُندهشاً من ربط اسم الأهلى بهذه الصفقة الغريبة للغاية.

txt

سؤال وقح لقائدة منتخب المغرب يدفع BBC للاعتذار.. ماذا قال المراسل ؟

txt

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

هل سعى بيراميدز لضم بالوتيلي؟

وارتبط اسم ماريو بالوتيلى بالانتقال لصفوف بيراميدز خلال الفترة الماضية، إلا أن النادى لم يدلى بأى تأكيدات توضح حقيقة ضم اللاعب الإيطالى من عدمه.

وقال موقع "bitbol.la" الأمريكى، إن بالوتيلي تلقى عروضا من الزمالك والأهلى أحد أهم وأكبر الأندية فى كرة القدم العربية، التى من شأنها أن تمنح عقدًا ماليا أكبر بكثير من فاسكو دى جاما البرازيلى الذى يتفاوض مع اللاعب بقوة.

txt

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

txt

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

أرقام بالوتيلي مع بريشيا في الكاليتشو

وخاض بالوتيلى، مع بريشيا، الموسم الماضى، 19 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل 5 أهداف، بعدما عاد إلى الكالتشيو، عقب 3 مواسم قضاها في الدوري الفرنسي، مع ناديي نيس ومارسيليا.

ولعب المهاجم الإيطالي لعدة أندية في مسيرته أبرزها إنتر ميلان وميلان في إيطاليا، إضافة إلى مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.

أقوى صفقة تاريخ الكرة المصرية مفاوضات الأهلي أسطورة مانشستر سيتي صفقات الأهلي لاعب ايطاليا ماريو بالوتيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحرك روسي ضد الجيش الأوكراني يتسبب في كارثة| تفاصيل

خطورة كبيرة.. استشاري قلب يحذر من تناول الشاي بعد تناول الطعام

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخل

105 ملايين مصري.. الزيادة السكانية ناقوس خطر وهذه خطة الدولة للحد منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

من 1997.. فاتورة مشتريات قديمة تثير دهشة البريطانيين.. كم فارق الأسعار؟

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ