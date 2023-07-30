أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

لأنه لا صوت يعلو على صوت صفقات الأهلي الصيفية، يرتبط كل عدة أيام اسم لاعب بالانتقال إلى النادي الاهلي، إلا أن سقف الطموحات ارتفع ليصل إلى لاعب ايطاليا وأحد أساطير نادي مانشستر سيتي ماريو بالوتيلي.

هل يوقع أسطورة مانشستر سيتي للأهلي؟

ذكرت تقارير صحفية أمريكية، إن ناديى الأهلى والزمالك، دخلا فى مفاوضات مع ماريو بالوتيلي، أسطورة مانشستر سيتي، ولاعب بريشيا الإيطالي السابق، فى الوقت الذى يقترب فيه اللاعب من الانتقال لصفوف فاسكو دى جاما البرازيلى.

ودخل بالوتيلي في مشكلات مع مسئولي بريشيا، الأمر الذى جعله يغيب عن مباريات الفريق، بعد عودة منافسات الدوري الإيطالي، بعد التوقف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم فسخ عقده مع النادي.

الأهلي لا يعلم شئ عن الصفقة

ونفى مسئولو النادى الأهلي، ما تردد مؤخراً بشأن دخول النادى طرفاً فى مفاوضات مع النجم الإيطالى ماريو بالوتيلى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد مصدر بالنادي الأهلي، على أن النادى لم يتحدث مع اللاعب أو وكيل أعماله بخصوص ارتداء القميص الأحمر بأى شكل من الأشكال، لافتا إلى أن ما ذكرته التقارير الأمريكية غير صحيح على الإطلاق، فالنادى لم يفكر فى ضم بالوتيلى من قريب أو بعيد ولم يتفاوض معه، مُندهشاً من ربط اسم الأهلى بهذه الصفقة الغريبة للغاية.

هل سعى بيراميدز لضم بالوتيلي؟

وارتبط اسم ماريو بالوتيلى بالانتقال لصفوف بيراميدز خلال الفترة الماضية، إلا أن النادى لم يدلى بأى تأكيدات توضح حقيقة ضم اللاعب الإيطالى من عدمه.

وقال موقع "bitbol.la" الأمريكى، إن بالوتيلي تلقى عروضا من الزمالك والأهلى أحد أهم وأكبر الأندية فى كرة القدم العربية، التى من شأنها أن تمنح عقدًا ماليا أكبر بكثير من فاسكو دى جاما البرازيلى الذى يتفاوض مع اللاعب بقوة.

أرقام بالوتيلي مع بريشيا في الكاليتشو

وخاض بالوتيلى، مع بريشيا، الموسم الماضى، 19 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل 5 أهداف، بعدما عاد إلى الكالتشيو، عقب 3 مواسم قضاها في الدوري الفرنسي، مع ناديي نيس ومارسيليا.

ولعب المهاجم الإيطالي لعدة أندية في مسيرته أبرزها إنتر ميلان وميلان في إيطاليا، إضافة إلى مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.