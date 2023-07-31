الموسيقار يصل مطار القاهرة.. تفاصيل الساعات الأولى لـ رضا سليم في الأهلي

لا تزال صفقات الأهلي تتوالى، وتسيطر على أحاديث جماهير القلعة الحمراء، في ظل البطولات التي تنتظر مشاركة الأهلي، خاصة أنه لا صوت يعلو على صوت صفقات الأهلي الصيفية، ومنها صفقة لاعب الجيش الملكي المغربي رضا سليم، المعروف بالموسيقار.

الموسيقار في القاهرة

استقبل مساء أمس، سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، في المطار، من أجل توقيعه على عقود الانضمام للأهلي بشكل رسمي.

ووصل رضا سليم إلى القاهرة تمهيدا للتوقيع مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد خلال المفاوضات التي تمت على مدار عدة أسابيع.

صفقة بـ 2 مليون دولار

وأنهى الأهلي كل الإجراءات مع الجيش الملكي ورضا سليم لضم اللاعب، ليصبح الصفقة الثانية هذا الصيف، بعد التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي السابق.

وقدم الأهلي عرضا تخطى 2 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب، وحدث تقارب في الآونة الأخيرة بين الأهلي والجيش الملكي، وبناء عليه تم حسم الصفقة.

رغبة اللاعب حسمت الأمر للأهلي

كشف مصدر بالأهلي، أن الجيش الملكي بات أكثر مرونة في مسألة بيع رضا سليم، خاصة أن النادي كان يرفض بيعه في البداية، لكنه رفض التجديد وأبلغهم صراحة بعدم استمراره خلال الموسم المقبل.

وأوضح أن هناك اتفاق سابق بالفعل بين الأهلي والجيش الملكي، على الشروط الشخصية للاعب، الذي ينتهي عقده في صيف 2024.

إنجازات رضا سليم موسيقار الأهلي الجديد

يعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء، وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017، حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين، وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية، وصل الجيش الملكي لربع النهائي، وسجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات، كما سبق له خوض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية، واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.