ضبط عامل نظافة بتهمة تقبيل منقذة عنوة داخل دورة مياه ناد شهير بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عامل نظافة بناد شهير، لاتهامه بالتحرش بإحدى المنقذات وتقبيلها عنوة داخل دورة مياه النادي، وذلك عقب تلقي بلاغ من المجني عليها تتضرر فيه من تعرضها للاعتداء.

وكشفت تفاصيل الواقعة عن اتهام المنقذة للعامل بالتعدي عليها باللمس وتقبيلها أثناء وجودهما داخل دورة المياه، ما دفعها إلى إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.