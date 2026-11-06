ضبط عنصر جنائي خطر بحوزته مخدرات وأسلحة نارية بالبحيرة.. وشقيقه يختلق واقعة اقتحام المنزل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية من مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة باقتحام منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته والاستيلاء على مبلغ مالى بدون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم استهداف شقيق القائم على النشر (عنصر جنائى خطر "محكوم عليه بالحبس 6 سنوات فـى قضية مخدرات" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة) لقيامه بالاتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وأمكن ضبطه، وضُبط بحوزته (3 فرد خرطوش - 4,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الآيس) وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار وباستدعاء القائم على النشر (عامل - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر ادعاءه وافتعاله واقعة تكسير وبعثرة محتويات منزله على النحو الوارد بمقطع الفيديو لتمكين شقيقه من الاستفادة من ذلك قضائياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.