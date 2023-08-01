شهادة وفاة أم ثانوية عامة.. طلاب انتهت حياتهم قبل ساعات من ظهور النتيجة

تظل نتيجة الثانوية العامة بمثابة فاتحة خير وبداية حياة جديدة للبعض، مثلما تكون الشبح والبعبع للبعض الآخر من الطلبة، لدرجة تدفع هؤلاء إلى اللجوء لإنهاء حياتهم خوفا من بطش الأهل، أو حتى تحمل نظرات اللوم التي تأتي بعض ضغط عصبي على مدار عام كامل.

فتاة تقفز من شرفة منزلها بمدينة نصر

أقدمت طالبة بالثانوية العامة، على محاولة التخلص من نفسها، خوفًا من نتيجة الثانوية العامة، قبل ساعات من إعلان النتيجة، وقفزت من شرفة منزلها بالطابق الثالث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتم نقلها للمستشفى، مصابة بعدة كسور وسحجات.

وكشفت التحريات أن الفتاة أصيبت بحالة من الخوف مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، فقفزت من شرفة منزلها لتصاب بسحجات وكسور، ونقلت للمستشفي على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

بنت الشرقية تتخلص من حياتها لرسوبها في مادة

أنهت طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، حياتها، بعد وصلة تعنيف من أسرتها لرسوبها في إحدى المواد، وتم دفن جثمانها في مركز ومدينة مشتول السوق بالشرقية.

واستقبلت مستشفى مشتول السوق المركزي، فتاة مقيدة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد أحمد عمار الثانوية، جثة هامدة وبها آثار اختناق.

وكشفت التحريات الأولية، عن رفض الفتاة دخول الثانوية العامة، ولكن تحت ضغط أهلها وتعنيفهم، رسبت في مادة، فأقدمت على إنهاء حياتها شنقا، وتم نقل جثمانها تحت تصرف جهات التحقيق لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة، وصرحت بدفن جثمانها.

مادة سامة تنهي حياة بنت سوهاج

لقيت طالبة في الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، مصرعها جرّاء إنهاء حياتها بتناول مادة سامة، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة ورسوبها في الامتحانات.

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي الأجهزة المعنية إخطارًا من مستشفى طما المركزي، بوصول "ف. س. س، 18 عامًا"، طالبة بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة، نتيجة تناول مادة سامة.

وفاة الطالب المثالي بالشرقية غرقا

اتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية بالحزن، لوفاة الطالب عمرو زغلول عقل، الطالب في الصف الثالث بالشهادة الثانوية العامة بمدرسة محمود مصلحى الزهيري الثانوية بقرية دهمشا، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية؛ الذى فارق الحياة إثر حادث غرق أثناء قضائه إجازة مصيف في محافظة الإسكندرية.

غرق طالب قبل نتيجة الثانوية العامة في بورسعيد

تعرض طالب بمرحلة الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، للغرق، أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ.

وكشف زملاء طالب الثانوية العامة، عن أن زميلهم "زياد خضر"، طالب بالشعبة الأدبية، كان برفقتهم على الشاطئ يقضون إجازة الصيف، وكان في انتظار نتيجته، وأثناء تواجدهم للسباحة في البحر كانت الأمواج عالية، ولم يتمكن زياد من الخروج، حيث سحبته الأمواج وسقط لأسفل ولم يستطع الخروج.