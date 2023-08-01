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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

صدى البلد

أثار الممثل الإخواني الهارب وجدي العربي، حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تعليقه على خبر وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي توفي غرقا قبل ساعات في إحدى قرى الساحل الشمالي.

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منشور شماتة في الموت

نشر الممثل الإخواني الهارب وجدي العربي، منشورا بعيدا عن الاخلاق، يحمل شماتة في وفاة نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، بدأه بجملة "لا أستطيع الشماتة".

وتبعها برسالة للفنان حسن يوسف ملقبا إياه بـ"أبيه حسن"، بطريقة اعتبرها كثيرون "شماتة" بشكل صريح في حدث جلل كالموت، إذ طالبه البعض بحذف المنشور، واتهمه متابع بـ"قسوة القلب" و"أنه تغير"، واعتبر آخر ما كتبه “أمر مشين” و"يدخل في نطاق الحرمانية".

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مين علمك الدين ؟

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان وجدي العربي، بسبب تعليقه على وفاة «عبد الله» نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، غرقًا في قرية بالساحل الشمالي.

وقالت «وهبة»، خلال تعليق ببرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، مساء الإثنين، تعليقًا على منشور «العربي»، الذي وصفته أنه يحمل الكثير من الشماتة في موت نجل حسن يوسف: «الابتلاء ارتقاء، إنت جاهل بالدين، هو ده عندنا في الدين، إنت مين علمك الدين؟!».

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أبوك لو عايش كان إداك 100 قلم

أضافت بسمة وهبة مهاجمة العربي: «إنت مش بني آدم، ربنا بيعاقبك، لأنه بيحيل عليك نفسك، أبوك كان راجل محترم، الحاج عبدالبديع العربي، راجل سيرته عطرة».

وتابعت: «أبوك لو كان عايش كان إداك 100 قلم على وشك من حالة الحقد ضد بلدك، وجهلك بالدين».

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شقيقة وجدي العربي تتبرأ منه على الهواء

هاجمت ألفت العربي، شقيقها الفنان وجدي العربي، بسبب تعليقه على وفاة «عبدالله» نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي.

وقالت «العربي»، تعليقًا على منشور شقيقها الشامت في موت نجل حسن يوسف، إن وجدي العربي لا يستحق أن يكون شقيقيها، معقبة: «وجدي العربي مش أخويا، متبرية منه، من سنين طويلة، وهو مسوّد وشي مع كل الناس».

وأضافت: «كنت أتمنى إن يكون عنده شوية دم، ويرسل برقية عزاء للفنان حسن يوسف، بدل ما يكتب الكلام ده، حسن يوسف أخونا الكبير، إحنا اتولدنا لاقيناه بيقول لأبويا يا بابا».

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