غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية نجل الفنان حسن يوسف ويدعى عبد الله، ومن خلال هذا الموضوع نكشف اكم تفاصيل حادث وفاة نجل الفنان حسن يوسف.

اولاد حسن يوسف

وفاة نجل الفنان حسن يوسف

توفى عبد الله نجل الفنان صاحب الخمسة وثلاثون عامًا، غرقًا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.

تلقى المستشفى، البلاغ في تمام الساعة 2 صباحًا، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات كيف سمح أمن القرية لنجل حسن يوسف أن يسبح في مثل هذا التوقيت.

وبعد حالة الغرق تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.

من هم أولاد حسن يوسف؟

يذكر أن الفنان حسن يوسف قد رزق بأربع أولاد وهم "ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله"، وهم أولاده من زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

قصة اعتزال شمس البارودي

اعتزلت الفنانة شمس البارودي ، وكشفت في لقاء سابق حول الأسباب الحقيقية لاعتزالها الفن، قائلة، "سافرت إلى باريس رفقة زوجي الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية، استعداداً لمشاركتها في تصوير فيلم جديد، إنتاج زوجها الفنان حسن يوسف، مشيرة إلى أنها اتجهت بعدها إلى المملكة العربية السعودية رفقة والدها لأداء مناسك العمرة عام 1985".

وفور عودتها من بلاد الحرمين وأداء العمرة، قررت اعتزال الفن والتمثيل وارتداء الحجاب، وبعدها بعدة سنوات ارتدت النقاب ثم عادت لإرتداء الحجاب فقط.

اسرة الفنان حسن يوسف

وأردفت شمس قائلة، "وصلت إلي المدينة المنورة أولًا مع والدى، وشاهدت قبر النبى محمد صل الله عليه وسلم وكانه ينظر إلى، فاهتززت وأصابنى الذهول، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، مرددة "يا حبيبى يا رسول الله"، على الرغم من عدم تصديق ما يحدث لي.

واستكملت شمس حديثها قائلة، “وجدت زوجة صديق والدي في وقتها، بصوت عالى، قائلة فوقي يا شمس وغادرت المكان بذهول”.

وبدأ والدها في سؤالها عن سبب تأخيرها بالداخل، لترد زوجة صديق والدها قائلة، "باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها"، ولم تعي معني الكلام من هول الذهول.

وتابعت قائلة: "وبعد الطواف وأداء مناسك العمرة، حدث الفتوحات الأخرى، ومن بينها، رؤيتي لفاتحة الكتاب كاملة بكل معانيها وأنا أصلي، واكتشفت أني رأت كل ما هو مكتوب بعد قراءة مدارج السالكين في الأجزء الثلاثة".

وعلى الفور، أيقنت شمس البارودي، أنه لن يبقى معها في قبرها سوي قوة إيمانها، واليقين بأن قلبها إلى زوال، المال، الجاه والشكل والجمال.