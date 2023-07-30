عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

حسن يوسف
حسن يوسف

رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية نجل الفنان حسن يوسف ويدعى عبد الله، ومن خلال هذا الموضوع نكشف اكم تفاصيل حادث وفاة نجل الفنان حسن يوسف.

اولاد حسن يوسف 

وفاة نجل الفنان حسن يوسف

توفى عبد الله نجل الفنان صاحب الخمسة وثلاثون عامًا، غرقًا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.

تلقى المستشفى، البلاغ في تمام الساعة 2 صباحًا، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات كيف سمح أمن القرية لنجل حسن يوسف أن يسبح في مثل هذا التوقيت.

وبعد حالة الغرق تم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

توفي غرقا.. شمس البارودي تكشف عن سبب تواجد ابنها في أوكرانيا وبيروت

من هم أولاد حسن يوسف؟

يذكر أن الفنان حسن يوسف قد رزق بأربع أولاد وهم "ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله"، وهم أولاده من زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

قصة اعتزال شمس البارودي

اعتزلت الفنانة شمس البارودي ، وكشفت في لقاء سابق حول الأسباب الحقيقية لاعتزالها الفن، قائلة، "سافرت إلى باريس رفقة زوجي الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية، استعداداً لمشاركتها في تصوير فيلم جديد، إنتاج زوجها الفنان حسن يوسف، مشيرة إلى أنها اتجهت بعدها إلى المملكة العربية السعودية رفقة والدها لأداء مناسك العمرة عام 1985".

وفور عودتها من بلاد الحرمين وأداء العمرة، قررت اعتزال الفن والتمثيل وارتداء الحجاب، وبعدها بعدة سنوات ارتدت النقاب ثم عادت لإرتداء الحجاب فقط.

اسرة الفنان حسن يوسف 

وأردفت شمس قائلة، "وصلت إلي المدينة المنورة أولًا مع والدى، وشاهدت قبر النبى محمد صل الله عليه وسلم وكانه ينظر إلى، فاهتززت وأصابنى الذهول، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، مرددة "يا حبيبى يا رسول الله"، على الرغم من عدم تصديق ما يحدث لي.

واستكملت شمس حديثها قائلة، “وجدت زوجة صديق والدي في وقتها، بصوت عالى، قائلة فوقي يا شمس وغادرت المكان بذهول”.

وبدأ والدها في سؤالها عن سبب تأخيرها بالداخل، لترد زوجة صديق والدها قائلة، "باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها"، ولم تعي معني الكلام من هول الذهول.

وتابعت قائلة: "وبعد الطواف وأداء مناسك العمرة، حدث الفتوحات الأخرى، ومن بينها، رؤيتي لفاتحة الكتاب كاملة بكل معانيها وأنا أصلي، واكتشفت أني رأت كل ما هو مكتوب بعد قراءة مدارج السالكين في الأجزء الثلاثة".

وعلى الفور، أيقنت شمس البارودي، أنه لن يبقى معها في قبرها سوي قوة إيمانها، واليقين بأن قلبها إلى زوال، المال، الجاه والشكل والجمال.

وفاة نجل الفنان حسن يوسف حسن يوسف الفنان حسن يوسف من هم أولاد حسن يوسف قصة اعتزال شمس البارودي وفاة عبدالله نجل حسن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

موضوعات متعلقة

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

رقم خيالي| هل يستطيع ريال مدريد دفع قيمة مبابي.. ماذا يحدث خلال أيام؟

بتشتري الفرط بكام| من البوكس إلى LM.. هذه الأسعار الرسمية للسجائر والجنيه الزيادة نصب

الأمواج 2:5 متر| تحذير عاجل للمصيفين .. والراية الحمراء تغزو شواطئ الإسكنرية | ايه الحكاية

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

مبلغ ضخم يحدد مصير محمد صلاح| 17 مليار استرليني من السعودية لضم نجوم العالم

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين| لا تخرجوا من المنازل في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد ومفاجأة في ثمن البيض

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق

السجن المؤبد عقوبة الهجوم على مقرات المحافظات في قانون مكافحة الإرهاب

سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

العين حق.. دعاء تحصين النفس من الحسد

فريدة سيف النصر تبكي على الهواء بعد عرض مشاهد من عملة نادرة.. وتؤكد: ارتديت الحجاب 9 أشهر وخلعته بسبب الضغوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ