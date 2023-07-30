بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

توفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

ونرصد أبرز المعلومات عن نجل حسن يوسف:



-عمره 35 عاما.

- درس في البداية طيران بأوكرانيا وحصل على إعلام من جامعة بيروت.

- لم تستعن والدته طوال حياتها بمساعدات في المنزل لرعايته وهو وأشقاءه

- لديه 3 أشقاء، هم ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.



وكان قد كشف الفنان حسن يوسف تفاصيل وأسرار عن وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلا:" سعاد حسني مقتولة وليست منتحرة ".

وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "من يلقي بنفسه من بلكونة يكون حوله دماء لكن سعاد حسني لم يكن حولها نقطة دماء واحدة ".

وأضاف حسن يوسف:" سعاد حسني لم يكن حولها أي نقطة دم وهذا يعني انها قتلت نفسها او هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك ".

وتابع حسن يوسف:" قبل وفاة سعاد يوسف كنت في زيارة لابني في لندن وزوجتي كانت ترغب في لقاء سعاد حسني كي تقنعها بالعودة إلى مصر ".

واكمل حسن يوسف:" سعاد حسني لما عرفت إننا متواجدين في لندن اختفت ومكناش عارفين نوصلها ".

وعن عودة شمس البارودي للتمثيل قال حسن يوسف: "هذا الحديث غير صحيح، والحقيقية هي أن ابني عمر يحضر لفيلم تسجيلي يوثق فيه حياتنا الشخصية".

