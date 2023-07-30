وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

توفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

وحكت شمس البارودي زوجة حسن يوسف عن طريقة تعاملها مع ابنائها في لقاء سابق، وقالت: "لم أستعن طوال حياتي بمساعدات معي في المنزل لرعاية أبنائي أثناء عملي، بل كنت أتركهم مع أمي أو أخت من أخواتي لأكون مطمئنة عليهم.



رزق حسن يوسف بأربعة أولا هم ناريمان، محمود، عمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.



وكان قد كشف الفنان حسن يوسف تفاصيل وأسرار عن وفاة الفنانة سعاد حسني، قائلا: "سعاد حسني مقتولة وليست منتحرة ".

وقال حسن يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم": "من يلقي بنفسه من بلكونة يكون حوله دماء لكن سعاد حسني لم يكن حولها نقطة دماء واحدة".

وأضاف حسن يوسف: "سعاد حسني لم يكن حولها أي نقطة دم وهذا يعني انها قتلت نفسها او هناك من قتلها قبل إلقائها من الشباك".

وتابع حسن يوسف:" قبل وفاة سعاد يوسف كنت في زيارة لابني في لندن وزوجتي كانت ترغب في لقاء سعاد حسني كي تقنعها بالعودة إلى مصر ".

واكمل حسن يوسف: "سعاد حسني لما عرفت إننا متواجدين في لندن اختفت ومكناش عارفين نوصلها ".

وعن عودة شمس البارودي للتمثيل قال حسن يوسف: "هذا الحديث غير صحيح، والحقيقية هي أن ابني عمر يحضر لفيلم تسجيلي يوثق فيه حياتنا الشخصية".