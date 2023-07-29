محمد هنيدي : سأقدم فيلم عن إمبابة .. ومرعي البريمو شخصية حقيقة

حل الفنان محمد هنيدي ضيف علي برنامج ضيفي مع الإعلامي معتز الدمرداش ، والذي يذاع علي قناة الشرق الفضائية ، حيث كشف عن العديد من كواليس حياته الفنية .

وصرح محمد هنيدي عن اعتزامه تقديم فيلم عن منطقة إمبابة وسوف يقوم بتصويره هناك ، مؤكدا انه طب يقيم هناك حتي تقديمه مسلسل البخيل وأنا.

وقال محمد هنيدي : رمضان مبروك أبو العلمين حمودة كان فيه رسالة، وعمل لا تمل منه و تركيبة شخصية غريبة يحبب الناس فيها لذلك قدمت في السينما ومن ثم التليفزيون، وبناء عليه قريب ننزله مسرح.

وقال محمد هنيدي : : بقيت نجم من همام في أمستردام، لإن فيلم إسماعيلة رايح جاي كانت بروح أمثل وخلاص مش بتابع وكمان كان بطولة جماعية، وفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كنت بروح الجامعة وبشتغل، ولكن فيلم همام ربنا هداني وبقيت أتابع وأركز مع طاقم العمل.



وكشف محمد هنيدي عن سر في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية قائلا : كل ملابس الشخصيات المهمة لسه عندي، والبدلة الصفرا كنت جايبها من وكالة البلح.

ومن ناحية أخري يستعد محمد هنيدي لعرض فيلم مرعي البريمو ، والذي يشاركه في البطولة كل من غادة عادل وانجي علي ولطفي لبيب .

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".