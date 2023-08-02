بعد رضا سليم| مهاجم قناص في الطريق إلى الأهلي .. تعرف عليه

عقب إعلان النادي الأهلي، أمس الاثنين، رسميا عن التعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم، قادما من نادي الجيش الملكي المغربي، يكثف مسؤولو النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، من جهودهم من أجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد، الذي من المنتظر أن يتعاقد معه الاحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لتدعيم خط الهجوم بقناص سوبر.

تطورات التعاقد مع المهاجم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، كافة التفاصيل والتطورات بشأن مهاجم الأهلي الجديد، مشددا على أنه لا صحة لما يتردد عن تأجيل الصفقة أو صرف النظر عن ضم مهاجم جديد بعد حسم صفقة رضا سليم، حيث يتحرك الاهلي بقوة للتعاقد مع مهاجم قناص رقم (9) صريح.

وتابع شوبير: «لا تزال المفاوضات مستمرة مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جينوبك الكوري الجنوبي، والأهلي يحاول إقناع الفريق الكوري الجنوبي بالموافقة على بيع سوزا في ظل اقتناع مارسيل كولر الشديد بقدراته وإمكانياته الفنية والتهديفية».

وأضاف: «الأهلي لايزال يحاول، خاصة في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص الأهلي، وخوض هذه التجربة مع بطل أفريقيا».

4 خيارات هجومية للأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضاته المبدئية مع 4 خيارات هجومية أخرى للتعاقد مع أحدها في الصيف الجاري، حال عدم نجاح مفاوضات ضم جوستافو سوزا، لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي.

وتعمل إدارة النادي الأهلي على إنهاء صفقة ضم المهاجم الأجنبي قبل انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، والمُقرر إقامته في ألمانيا بعد حوالي 3 أسابيع فقط.

2.5 مليون دولار لحسم الصفقة

بدأت إدارة التعاقدات في النظر نحو البدائل التي اختارها مارسيل كولر لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم القادم وعددهم 4 لاعبين حتى الآن، وذلك من أجل الدخول في مفاوضات جادة معهم، لإنهاء الصفقة المنتظرة منذ عدة مواسم.

ورصدت إدارة الأهلي مبلغ قيمته 2.5 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الصيف الجاري، وذلك في ظل التعاقد مع إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي مقابل 3 مليون دولار، و رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي مقابل 2.1 مليون دولار.