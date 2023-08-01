عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

صدى البلد

انفصال يعقبه عودة ثم انفصال.. هكذا هي حياة البلوجر أحلام عادل مع زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، الذي سبق وانفصل عن زوجته البلوجر الشهيرة أحلام، بعد عودتها من أداء عمرة في شهر مايو 2022، عقب تعديه عليها بالضرب المبرح، وذلك ما ذكرته أحلام في بث مباشر سابق، وبعض الفيديوهات الموثقة لأحداث الخلاف بينهما.

txt

شهادة وفاة أم ثانوية عامة.. طلاب انتهت حياتهم قبل ساعات من ظهور النتيجة

txt

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

انفصال البلوجر أحلام عادل رسميا

نشرت البلوجر أحلام عادل، عبر خاصية "ستوري"، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر انفصالها بشكل رسمي عن زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي.

وشاركت أحلام جمهورها صورا ومقاطع من الفيديوهات، للحظات وقوفها أمام مكتب المأذون، وأيضا لحظات جمعها لأغراضها من منزل الزوجية للمغادرة.

txt

اتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة وموعد مباراة الزمالك والشباب السعودي

txt

الموسيقار يصل مطار القاهرة.. تفاصيل الساعات الأولى لـ رضا سليم في الأهلي

العجمي: قدر الله وما شاء فعل

ونشر مصمم الأزياء، أحمد العجمي، على صفحته خبر طلاقه من البلوجر أحلام ، «قدر الله وما شاء فعل تم الانفصال رسمي  انا وام ابني، يشهد ربنا اني مشفتش منها غير كل خير، وسبب الانفصال عدم تفاهم  ليها مني كل الاحترام والتقدير».

ونشرت أحلام عادل الصور، مع تعليق: "كله خير والله، بلم حاجتي عشان أمشي"، وتسببت الصور بحالة من الحزن بين متابعيها، متسائلين عن الأسباب، ولكن حتى الآن لم تصرح البلوجر أحلام بأي سبب عن الانفصال".

txt

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر

txt

كيف تحصل على 100 رغيف خبز من التموين بدون بطاقة؟.. الحقيقة والتفاصيل

جدل بين المتابعين بسبب الطلاق

سادت حالة من الجدل والبلبلة، بعد إعلان خبر طلاق البلوجر أحلام، ومصمم الأزياء أحمد العجمي، وانتشرت التعليقات على هذا الخبر.

وكتبت متابعة: «انتو بترعبونا، انا حقيقي زعلت عليكوا من قلبي، يارب الدنيا تتصلح، استهدو بالله انتو بينكم طفل، ربنا يهدي النفوس، كان واضح ان مفيش تفاهم اساسا، انت شخصية جادة جدا، وهي مرحة قوي، ربنا يصلح حالكم ويرزقكم الخير».

txt

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

txt

مشوه فورًا| لماذا طالب عماد النحاس برحيل نجم الأهلي في الحال؟

طلاق البلوجر أحلام عادل

كانت البلوجر أحلام عادل، قد انفصلت للمرة الأولى عن زوجها المصمم أحمد العجمي، حيث أعلن الثنائي الرومانسي عن الطلاق في العام الماضي بالتحديد بعد الفرح الاسطوري الخاص بهما.

وكتبت أحلام عادل من خلال الستوري الخاص بها حينها: ”أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات”، مضيفة: “ملحوظة كانت مصلية مش ازازة خمرة”.

txt

بسبب الشحات | تفاصيل الحالة الصحية لوالدة محمد الشيبي.. ماذا حدث لها؟

txt

سؤال وقح لقائدة منتخب المغرب يدفع BBC للاعتذار.. ماذا قال المراسل ؟

سخرية بسبب معاناة الحمل

سخر رواد السوشيال ميديا، من البلوجر أحلام، بسبب بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك، تحكي فيه عن معاناتها مع الحمل وتبكي، الذي حقق مليون و600 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة، ورغم ذلك تعاطف معها جزء من متابعيها.

وظهرت البلوجر أحلام عادل، بالفيديو في حالة انهيار، وقالت باكية: “أنا مش عايزة أولد طبيعي ولا قيصري، بس لازم يتولد، ما هو مش هايفضل جوه، لا يا جماعة الأمهات بتتعب قوي قوي، أنا مش متخيلة ازاي هايفتحوا بطني كده”.

طلاق رايح جاي انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء البلوجر أحلام عادل مصمم الأزياء أحمد العجمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

فرص الزمالك لبلوغ ربع نهائي البطولة العربية.. والخسارة أمام النصر السعودي «ممنوعة»

بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

رحلة البرتغال.. علي لطفي يكشف كواليس مثيرة في انتقال كهربا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن إحباط محاولة روسية لاقتحام أراضيها من الحدود الشمالية

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

مهندس بدرجة "حلواني".. طلبة فقد عمله فحول سيارته لمحل بيع حلويات

تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

ظاهرة أسرية تحدث بعد نتيجة الثانوية خطرها كارثي.. دار الإفتاء تكشف عنها

نتيجة الثانوية العامة.. كيف تتجنب الأسئلة الفضولية عن مجموعك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد رقمي يكشف مكان أشهر زوجين في هوليوود خلال عطلتهما

بعد إثارته للجدل.. الكشف عن حقيقة جسم معدني غريب بـ أستراليا

ارتفاع جنوني بدرجات الحرارة.. ماذا قالت الأرصاد عن أكثر شهور السنة سخونة؟

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

فيديو

معايير عالمية.. رئيس الوزراء يتابع عروض عالمية لـ مدينة مصر للألعاب الأوليمبية/فيديوجراف

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ