طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

انفصال يعقبه عودة ثم انفصال.. هكذا هي حياة البلوجر أحلام عادل مع زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، الذي سبق وانفصل عن زوجته البلوجر الشهيرة أحلام، بعد عودتها من أداء عمرة في شهر مايو 2022، عقب تعديه عليها بالضرب المبرح، وذلك ما ذكرته أحلام في بث مباشر سابق، وبعض الفيديوهات الموثقة لأحداث الخلاف بينهما.

انفصال البلوجر أحلام عادل رسميا

نشرت البلوجر أحلام عادل، عبر خاصية "ستوري"، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خبر انفصالها بشكل رسمي عن زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي.

وشاركت أحلام جمهورها صورا ومقاطع من الفيديوهات، للحظات وقوفها أمام مكتب المأذون، وأيضا لحظات جمعها لأغراضها من منزل الزوجية للمغادرة.

العجمي: قدر الله وما شاء فعل

ونشر مصمم الأزياء، أحمد العجمي، على صفحته خبر طلاقه من البلوجر أحلام ، «قدر الله وما شاء فعل تم الانفصال رسمي انا وام ابني، يشهد ربنا اني مشفتش منها غير كل خير، وسبب الانفصال عدم تفاهم ليها مني كل الاحترام والتقدير».

ونشرت أحلام عادل الصور، مع تعليق: "كله خير والله، بلم حاجتي عشان أمشي"، وتسببت الصور بحالة من الحزن بين متابعيها، متسائلين عن الأسباب، ولكن حتى الآن لم تصرح البلوجر أحلام بأي سبب عن الانفصال".

جدل بين المتابعين بسبب الطلاق

سادت حالة من الجدل والبلبلة، بعد إعلان خبر طلاق البلوجر أحلام، ومصمم الأزياء أحمد العجمي، وانتشرت التعليقات على هذا الخبر.

وكتبت متابعة: «انتو بترعبونا، انا حقيقي زعلت عليكوا من قلبي، يارب الدنيا تتصلح، استهدو بالله انتو بينكم طفل، ربنا يهدي النفوس، كان واضح ان مفيش تفاهم اساسا، انت شخصية جادة جدا، وهي مرحة قوي، ربنا يصلح حالكم ويرزقكم الخير».

طلاق البلوجر أحلام عادل

كانت البلوجر أحلام عادل، قد انفصلت للمرة الأولى عن زوجها المصمم أحمد العجمي، حيث أعلن الثنائي الرومانسي عن الطلاق في العام الماضي بالتحديد بعد الفرح الاسطوري الخاص بهما.

وكتبت أحلام عادل من خلال الستوري الخاص بها حينها: ”أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات”، مضيفة: “ملحوظة كانت مصلية مش ازازة خمرة”.

سخرية بسبب معاناة الحمل

سخر رواد السوشيال ميديا، من البلوجر أحلام، بسبب بث مباشر عبر حسابها على فيسبوك، تحكي فيه عن معاناتها مع الحمل وتبكي، الذي حقق مليون و600 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة، ورغم ذلك تعاطف معها جزء من متابعيها.

وظهرت البلوجر أحلام عادل، بالفيديو في حالة انهيار، وقالت باكية: “أنا مش عايزة أولد طبيعي ولا قيصري، بس لازم يتولد، ما هو مش هايفضل جوه، لا يا جماعة الأمهات بتتعب قوي قوي، أنا مش متخيلة ازاي هايفتحوا بطني كده”.