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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

راغب علامة وزوجته
راغب علامة وزوجته

فى حياة كل فنان مواقف محرجة وأخرى كوميدية، إلا أن تسليط الأضواء عليهم تجعل من تلك المواقف مادة دسمة لتتناقلها مواقع السوشيال ميديا، وبعضها يرويها الفنان بنفسه، وهو ما فعله المطرب اللبناني راغب علامة، عندما حل ضيفا في أحد البرامج.

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كواليس حفل راغب علامة في العلمين

حل المطرب اللبناني راغب علامة، ضيفا على برنامج التاسعة، على شاشة القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على هامش إحيائه حفلاً في مدينة العلمين الجديدة.

وتحدث علامة، عن كواليس وتفاصيل مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة 2023، وإحياءه حفلا غنائيا، كما تحدث عن كيفية تعامله مع المعجبات.

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معجبة رمت نفسها عليا

قال راغب علامة: «زوجتي تتحمل تواجد المعجبات حولي، وطلبت من زوجتي جيهان منذ زواجي منها أن تحب المعجبات، وأكدت لها أن المعجبات لن يؤثرن على حبي لها».

وأضاف راغب علامة: «أثناء حضوري لمشاهدة نهائي كأس العالم في أحد الفنادق، قامت إحدى المعجبات برمي نفسها عليا».

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تصرف غريب من زوجة علامة

وأكد علامة أن تصرف زوجته كان غريبا بالنسبة له، قائلا: «زوجتي مسكت المعجبة وأبعدتها عني، وفي هذه اللحظة رأيت شكلا جديدا من زوجتي».

وأضاف: "جيهان مراتي مسكتها ورمتها لورا، وكنت سعيد أنها عملت كده، لأن البنت تخطت حدودها بشكل كبير".

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معجبة تطبع صورة علامة على ظهرها

ومن المواقف التي لا ينساها راغب علامة، حضور إحدى الفتيات لحفل له، وقد طبعت اسم وصورة للمطرب اللبناني على عنقها من الخلف وظهرها.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا عقب انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقاها رواد السوشيال ميديا ما بين الإعجاب والسخرية من الفتاة.

مراته اتصدمت معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة مواقف محرجة حفل راغب علامة المعجبات

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