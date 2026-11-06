قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني الملقي: الأردن لا يملك خلافات سياسية مع أي دولة عربية

هاني الملقي الدبلوماسي
هاني الملقي الدبلوماسي
محمود زيدان

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الأردن لا توجد لديه خلافات سياسية مع أي دولة عربية، مؤكداً أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على تجنب المشكلات مع دول العالم، باستثناء إسرائيل التي وصفها بالعدو المجرم، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل سياسة ثابتة للقيادة الأردنية في إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأضاف الملقي، خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية" على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المصرية الأردنية لا تشهد خلافات سياسية، وتمثل نموذجاً مهماً للتعاون العربي، موضحاً أن البلدين يرتبطان باتفاقية للتجارة الحرة، بما يوفر أرضية مناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يشكل مدخلاً مهماً لتعزيز الروابط بين الدول العربية، وترسيخ المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر أهميتها على زيادة حجم التجارة والاستثمارات، وإنما تسهم أيضاً في بناء الثقة وتوسيع مجالات التنسيق والتعاون بين الحكومات والشعوب العربية.

وأشار الملقى إلى أن الأردن يستقبل كميات كبيرة من المنتجات المصرية في إطار العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، معرباً عن تقديره لهذا التعاون، لكنه شدد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة والاتفاقيات الموقعة، والاستفادة بصورة أكبر من فرص التجارة الحرة بين القاهرة وعمان.

وشدد الملقى على تطلع الأردن إلى أن تشهد العلاقات الاقتصادية مع مصر مزيداً من التطور والتنظيم والشفافية، بما يحقق مصالح الطرفين ويعزز التكامل بينهما، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيب آليات التعاون التجاري بصورة أفضل، وضمان وضوح الإجراءات والقواعد المنظمة للتبادل الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية ويدعم العمل العربي المشترك.

الأردن الدول العربية أخبار وتقارير أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

دمياط: رفع كفاءة النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات والاستعداد للشتاء

قافلة طبية بقنا

أخبار قنا | ضبط 45 توك توك بقوص ونقادة.. فحص 662 مواطنًا خلال قافلة طبية بأبومناع قبلى

مبادرة مستقبل وطن

إقبال جماهيري على مبادرة مستقبل وطن لخفض أسعار الخضروات والفاكهة في طور سيناء| صور

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد