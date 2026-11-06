هاني الملقي: الأردن لا يملك خلافات سياسية مع أي دولة عربية

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الأردن لا توجد لديه خلافات سياسية مع أي دولة عربية، مؤكداً أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على تجنب المشكلات مع دول العالم، باستثناء إسرائيل التي وصفها بالعدو المجرم، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل سياسة ثابتة للقيادة الأردنية في إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأضاف الملقي، خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية" على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المصرية الأردنية لا تشهد خلافات سياسية، وتمثل نموذجاً مهماً للتعاون العربي، موضحاً أن البلدين يرتبطان باتفاقية للتجارة الحرة، بما يوفر أرضية مناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يشكل مدخلاً مهماً لتعزيز الروابط بين الدول العربية، وترسيخ المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر أهميتها على زيادة حجم التجارة والاستثمارات، وإنما تسهم أيضاً في بناء الثقة وتوسيع مجالات التنسيق والتعاون بين الحكومات والشعوب العربية.

وأشار الملقى إلى أن الأردن يستقبل كميات كبيرة من المنتجات المصرية في إطار العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، معرباً عن تقديره لهذا التعاون، لكنه شدد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة والاتفاقيات الموقعة، والاستفادة بصورة أكبر من فرص التجارة الحرة بين القاهرة وعمان.

وشدد الملقى على تطلع الأردن إلى أن تشهد العلاقات الاقتصادية مع مصر مزيداً من التطور والتنظيم والشفافية، بما يحقق مصالح الطرفين ويعزز التكامل بينهما، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيب آليات التعاون التجاري بصورة أفضل، وضمان وضوح الإجراءات والقواعد المنظمة للتبادل الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية ويدعم العمل العربي المشترك.