فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو، لتبادل الدون كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، لقميصه مع كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، في لفتة رائعة بين لاعبين من الكبار، إلا أن البعض أوضح أن رونالدو استرد قميصه بعد قليل.

لقطة المباراة بين الدون والأباتشي

ضرب الثنائي محمود شيكابالا كابتن نادي الزمالك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو كابتن فريق النصر السعودي، مثالا رائعا لفت اليهما الأنظار بشدة، بتبادل التيشيرتات الخاصة بكل منهما عقب المواجهة التي جمعت الفريقين، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة العربية، التي ودعها الفارس الأبيض بعد التعادل الإيجابي أمام النصر، مساء أمس الخميس.

وانتشر مقطع فيديو لكابتن نادي الزمالك والدون رونالدو أثناء تبادل القمصان الخاصة بكل منهما، في صورة أدخلت السرور على قلوب الزملكاوية لتقدير أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكابتن الزمالك.

هل استرد رونالدو التيشيرت من شيكابالا؟

عقب انتهاء المباراة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر، يظهر خلاله شيكابالا ممسكا بقميص رونالدو وشخص آخر يطالبه بالحصول على القميص ومنحه قميص الزمالك.

ووصف رواد السوشيال ميديا هذا المشهد بأن الدون طلب استرداد قميصه، وأعاد قميص الزمالك إلى شيكابالا.

حقيقة استعادة رونالدو لقميصه

بعد تداول أكثر من فيديو بصورة أوضح، تبين أن الشخص الذي حصل على قميص رونالدو هو الكابتن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، الذي منح شيكابالا قميص الزمالك ليحضر به كابتن الفريق المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة، وأن اللقطة التي تم تداولها تم اقتطاعها ولا تُظهر حقيقة الواقعة بالكامل؛ حيث توجه شيكابالا بعد حصوله على قميص الزمالك من إداري الفريق، لحضور المؤتمر.

وبالفعل ظهر شيكابالا في المؤتمر مرتديا قميص الزمالك، في حين ظهر قميص رونالدو بيد الكابتن عبد الواحد السيد.

كواليس تبادل القمصان بين الدون والاباتشي

يظهر الفيديو، مصافحة لاعبي الفريقين بعضهما البعض قبل انطلاق اللقاء، حيث حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه تحية خاصة لنجم الزمالك محمود شيكابالا مصحوبة بابتسامة هادئة تكشف مدى معرفته الكبيرة بنجم النادي الأبيض بشكل جيد، لاسيما في ظل احتراف شيكابالا في فترات سابقة في الملاعب البرتغالية عبر بوابة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهو النادي البرتغالي الكبير الذي شهد انطلاقة «الدون» في سماء كرة القدم الأوروبية.

عقب اللقاء توجه ساحر ماديرا، لـ «الأباتشي» طالبا تبديل القمصان معه في لقطة أثارت دهشة الملايين من الجماهير العربية التي تابعت لقاء الزمالك والنصر، لتكشف عن مدى إعجاب «الدون» الكبير بنجم الأبيض ومعشوقه الأول.

تعادل الزمالك مع النصر وتوديع البطولة

وكان فريق الزمالك قد تعادل مع فريق النصر السعودي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين بالبطولة العربية.

وودع فريق الزمالك البطولة بعد هذا التعادل؛ حيث استقر الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بالبطولة، فيما تأهل فريقا الشباب والنصر السعوديين عن المجموعة ذاتها إلى الدور ربع النهائي.