عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

صدى البلد

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو، لتبادل الدون كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، لقميصه مع كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، في لفتة رائعة بين لاعبين من الكبار، إلا أن البعض أوضح أن رونالدو استرد قميصه بعد قليل.

txt

كعبه عالي .. حكاية ريمونتادا أهلاوية مكررة أمام المصري في الكأس

txt

بعد رضا سليم| مهاجم قناص في الطريق إلى الأهلي .. تعرف عليه

لقطة المباراة بين الدون والأباتشي

ضرب الثنائي محمود شيكابالا كابتن نادي الزمالك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو كابتن فريق النصر السعودي، مثالا رائعا لفت اليهما الأنظار بشدة، بتبادل التيشيرتات الخاصة بكل منهما عقب المواجهة التي جمعت الفريقين، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة العربية، التي ودعها الفارس الأبيض بعد التعادل الإيجابي أمام النصر، مساء أمس الخميس.

وانتشر مقطع فيديو لكابتن نادي الزمالك والدون رونالدو أثناء تبادل القمصان الخاصة بكل منهما، في صورة أدخلت السرور على قلوب الزملكاوية لتقدير أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكابتن الزمالك.

txt

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

txt

شهادة وفاة أم ثانوية عامة.. طلاب انتهت حياتهم قبل ساعات من ظهور النتيجة

هل استرد رونالدو التيشيرت من شيكابالا؟

عقب انتهاء المباراة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر، يظهر خلاله شيكابالا ممسكا بقميص رونالدو وشخص آخر يطالبه بالحصول على القميص ومنحه قميص الزمالك.

ووصف رواد السوشيال ميديا هذا المشهد بأن الدون طلب استرداد قميصه، وأعاد قميص الزمالك إلى شيكابالا.

txt

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

txt

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

حقيقة استعادة رونالدو لقميصه

بعد تداول أكثر من فيديو بصورة أوضح، تبين أن الشخص الذي حصل على قميص رونالدو هو الكابتن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، الذي منح شيكابالا قميص الزمالك ليحضر به كابتن الفريق المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة، وأن اللقطة التي تم تداولها تم اقتطاعها ولا تُظهر حقيقة الواقعة بالكامل؛ حيث توجه شيكابالا بعد حصوله على قميص الزمالك من إداري الفريق، لحضور المؤتمر.

وبالفعل ظهر شيكابالا في المؤتمر مرتديا قميص الزمالك، في حين ظهر قميص رونالدو بيد الكابتن عبد الواحد السيد.

txt

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

txt

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

كواليس تبادل القمصان بين الدون والاباتشي 

يظهر الفيديو، مصافحة لاعبي الفريقين بعضهما البعض قبل انطلاق اللقاء، حيث حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه تحية خاصة لنجم الزمالك محمود شيكابالا مصحوبة بابتسامة هادئة تكشف مدى معرفته الكبيرة بنجم النادي الأبيض بشكل جيد، لاسيما في ظل احتراف شيكابالا في فترات سابقة في الملاعب البرتغالية عبر بوابة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهو النادي البرتغالي الكبير الذي شهد انطلاقة «الدون» في سماء كرة القدم الأوروبية.

عقب اللقاء توجه ساحر ماديرا، لـ «الأباتشي» طالبا تبديل القمصان معه في لقطة أثارت دهشة الملايين من الجماهير العربية التي تابعت لقاء الزمالك والنصر، لتكشف عن مدى إعجاب «الدون» الكبير بنجم الأبيض ومعشوقه الأول.

txt

جدول تخفيف الأحمال| كيف تحدد توقيت انقطاع الكهرباء بالثانية وعودتها مرة أخرى؟

txt

طلاق رايح جاي.. انفصال بلوجر شهيرة عن زوجها مصمم الأزياء يثير الجدل

تعادل الزمالك مع النصر وتوديع البطولة

وكان فريق الزمالك قد تعادل مع فريق النصر السعودي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين بالبطولة العربية.

وودع فريق الزمالك البطولة بعد هذا التعادل؛ حيث استقر الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بالبطولة، فيما تأهل فريقا الشباب والنصر السعوديين عن المجموعة ذاتها إلى الدور ربع النهائي.

استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا شيكابالا رونالدو الدون والاباتشي قميص الزمالك عبد الواحد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

استمرار سقوط الأمطار الرعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

مقابل 5 آلاف دولار.. روسيا تقدم إغراءات لتجنيد المقاتلين

مفاجأة غير سعيدة تنتظر مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهامهم بتهريب المهاجرين

هل يجوز للمجنى عليه فى جريمة السرقة التنازل عن دعواه؟ .. قانون العقوبات يجيب

الدعاء المستجاب في يوم الجمعة.. هذه الكلمات لفك الكرب

هونر تطلق رسميا ساعتها الذكية Watch 4 في أوروبا

عقب وداع الزمالك للبطولة العربية |فاروق جعفر يطالب برحيل أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ