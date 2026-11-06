محافظ قنا: الكشف على 662 مواطنا بقافلة طبية مجانية بدشنا

أعلن محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي أن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ، نظمت قافلة طبية متكاملة بقرية أبو مناع قبلي التابعة لمركز دشنا، قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ662 مواطنًا، من خلال عدد من العيادات والتخصصات الطبية المختلفة.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الجمعة، أهمية استمرار تسيير القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، مع تكثيف جهود التوعية الصحية، لضمان وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه؛ أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور عصام نبيل، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين خلال فعاليات القافلة في عيادات الباطنة، و الأطفال، و النساء، والعيون، وبتنظيم الأسرة، و الأسنان.

بدورها؛ أشارت مدير إدارة القوافل العلاجية بالمديرية الدكتورة رضا بخيت إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المساعدة، تضمنت إجراء 52 تحليلًا بمعمل الدم، و23 تحليلًا بمعمل الطفيليات، إلى جانب إجراء الفحص المبكر لـ69 مواطنًا.

وأضافت أن القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، استفاد منها أكثر من 97 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها المبادرات الرئاسية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والنظافة العامة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض.