أوس أوس: أسبوع كامل لم نسمع فيه شيئًا بعد مشهد الأكشن بفيلم “كريبتو”

تحدث الفنان محمد أسامة، الشهير بـ أوس أوس، عن تجربته في فيلم "كريبتو"، كاشفًا عن أبرز المواقف الكوميدية التي شهدتها كواليس التصوير، وأصعب مشاهد الأكشن التي جمعته بالفنان حمدي الميرغني، مؤكدًا أن الفيلم يقدم تجربة مختلفة تجمع بين الكوميديا والأكشن.

وعن ما يميز تجربة "كريبتو" عن أعماله السابقة، قال أوس أوس إن الفيلم يمثل تجربة خاصة بالنسبة له، موضحًا: "اللي يميز فيلم كريبتو عن أي فيلم تاني إن دي أول تجربة ليا مع قصة من تأليف الكاتب الراحل الأستاذ أحمد عبد الله، ودي من الحاجات اللي بتشرف بيها جدًا، وبإذن الله الفيلم هيكون مختلف، لأن فيه مزيج من الأكشن والكوميديا ، بالإضافة إلى إن التصوير بالكامل كان خارج مصر، تحديدًا چورچيا مما أضاف للتجربة طابع مختلف".

وعن أبرز موقف طريف حدث في كواليس التصوير، كشف أوس أوس قائلًا: "أكتر موقف كوميدي حصل معانا في الفيلم إن اتقبض علينا في الشارع، أنا وحمدي الميرغني وشريف حسني، وتقريبًا بسبب شكل حمدي الميرغني وشريف حسني".

أما عن أصعب مشاهد الأكشن التي جمعته بحمدي الميرغني، فأوضح أن أصعب موقف كان في بداية الفيلم، عندما قابلا عائلتهم المافيا، ليتعرضا لهجوم من مافيا أخرى، قائلًا: "حصل هجوم من مافيا تانية وضرب نار، وكان مشهد صعب جدًا، خصوصًا إن الأستاذ باسم سمرة والأستاذ بيومي فؤاد كان لديهم أسلحة بها حوالي 300 طلقة، وظللنا أنا وحمدي، لمدة أسبوع تقريبًا بعد ذلك اليوم لا نسمع أي شيء آخر من شدة صوت إطلاق النار".

فيلم كريبتو

جدير بالذكر أن فيلم "كريبتو" من بطولة أوس أوس، وحمدي الميرغني، ويضم عدد آخر من الفنانين وهم باسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، ومحمد محمود، وبسنت أبو باشا، وشريف حسني، وناجي شحاتة، الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، وسيناريو وحوار عمرو تيام ومهاب حسين، وإخراج سلطان مجدلي، وإنتاج مشترك بين "روتانا ستوديوز" و"تلفاز"، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي يوم 19 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن حول زعيم مافيا يتعرض لإصابة خطيرة، تدفعه إلى التفكير في ابنيه اللذين تركهما في مصر قبل 30 عامًا، ليقرر استدعاءهما بعد سنوات طويلة من الغياب. ويعيش الشقيقان أحمد وكريم حياة بسيطة، حيث يعمل الأول مصففًا لشعر السيدات، بينما يحاول الثاني كسب رزقه من السرقة دون أن ينجح حتى في إتقانها، لكن وصول أخبار والدهما يقودهما إلى عالم لم يتخيلا يومًا أن يكونا جزءًا منه، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات والمفاجآت.