شهد الشعراوي تعود بعد غياب 4 سنوات بأغنية "شغل بالي"

عادت الفنانة شهد الشعراوي إلى الساحة الغنائية من جديد، بعد غياب استمر 4 سنوات، وذلك من خلال طرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «شغل بالي»، في خطوة تمثل عودة فنية بهوية موسيقية وصوت مختلف.

وتأتي أغنية «شغل بالي» لتعلن من خلالها شهد الشعراوي عن مرحلة جديدة في مشوارها الفني، حيث تسعى لتقديم لون غنائي يعكس هويتها الفنية بشكل مختلف، بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية.

وتُعد هذه العودة محطة جديدة في مسيرة شهد الشعراوي، التي تعود من خلالها للتواصل مع جمهورها وتقديم أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

أعمال شهد الشعراوي

وبدأت شهد الشعراوي مشوارها الفني من خلال فرقة «Young Pharoz»، التي شاركت بها في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب «إكس فاكتور»، ونجحت في لفت الأنظار إليها.

وقدمت شهد خلال مشوارها عددًا من الأغنيات، من بينها «مش مستاهلة»، و«أكشن»، و«أشبه مين»، و«احكيلي»، و«رسمة»، و«الشايب»، و«مش إحنا»، ضمن ألبومها «رحلة» عام 2022.

وعلى جانب آخر، خاضت شهد الشعراوي تجربة التمثيل من خلال مسلسل «حالة خاصة»، الذي عُرض عام 2024، وجسدت خلاله شخصية «ورد»، ولفتت الأنظار من خلال ظهورها في العمل ومشاهدها مع الفنانة غادة عادل.

