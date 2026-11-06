محافظ أسوان: الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين على رأس أولوياتنا

وجه محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين بأهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ورصد أى معوقات أو أوجه قصور فى مستوى الخدمة، مع سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق حياة كريمة للمواطن على رأس أولويات المحافظة .

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى دراو المركزى، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من إنتظام سير العمل داخل المستشفى ، وذلك برفقة أسامة رزق داود نائب المحافظ، وسيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو.

وحرص المحافظ - خلال جولته - على الاستماع إلى مطالب واحتياجات عدد من المترددين على المستشفى من الحالات المرضية ومرافقيهم، والتعرف على أبرز التحديات التى تواجههم أثناء تلقى الخدمة الطبية.

وكلف المحافظ، المسئولين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة تلبية هذه المطالب والاحتياجات، والعمل على توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل.