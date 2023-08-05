قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

استيقظ سبد عبد الحفيظ مدير الكرة بـالنادي الأهلي كعادته كل صباح، وتوجه الى مقر النادي لحضور اجتماع لجنة التخطيط، وبالفعل حضر الاجتماع، ليفاجأ بتمرير ورقة قرار بتوجيه الشكر له أثناء جلوسه.

قرار صادم لجماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي، عصر اليوم، عن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى رسميا من منصبة، بدون ذكر أسباب، حيث تم توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ والاطاحة به من منصبة بعد ان استمر لعدة سنوات داخل هذا المنصب بصورة مفاجئه.

وقررت إدارة النادي، تعيين خالد بيبو مديراً للكرة بدلاً من سيد عبد الحفيظ، واسناد مهمة قطاع الناشئين الذي كان يتولاه بيبو الى وليد سليمان، الذي انضم حديثا للقطاع.

كواليس اقالة عبد الحفيظ

كشف مصدر بالنادي الاهلي، عن عقد اجتماع للجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بحضور رئيس اللجنة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وعبّر الجميع عن تقديرهم الخاص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، حيث أوضح رئيس اللجنة أن هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة المقبلة.

ترضية سيد عبد الحفيظ بمنصب في شركة الكرة

وأشار المصدر، إلى أن الخطيب عرض أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ، عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوية لجنة التخطيط، للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

السر في حسام غالي

رفض أحد المصادر المطلعة، استبعاد مسئولية حسام غالي عضو مجلس الادارة عن القرار، من خلال تدخله بشكل أو بأخر في القرار، نظرا لخلافاته المستمرة والمعلنة مع مدير الكرة.

كانت البداية بأزمة بين سيد عبد الحفيظ وحسام غالي في مارس الماضي، حيث اندلع خلاف بينهما ولم يحضر غالي أي مران للفريق سوى رفقة محمود الخطيب رئيس النادي، وطالب عضو مجلس الإدارة برحيل عبد الحفيظ عن منصبه بعدها بسبب أنه قدم كل ما لديه من وجهة نظره ويجب إعداد كوادر جديدة، ورفض محمود الخطيب بشكل قاطع توقيت تقديم الشكر لسيد عبد الحفيظ وكان حريص على الإبقاء عليه، خاصةً وأن الفريق في تلك الفترة كان يمر بفترة صعبة وضغط مباريات كبير.

اصرار غالي على الاطاحة بزميله السابق

مع تصميم حسام غالي على رحيل عبد الحفيظ، تم الاتفاق على مناقشة الأمر بنهاية الموسم، حتى يتمكن النادي أيضًا من الاستقرار على بديل لعبد الحفيظ.

ومع نهاية الموسم، لم ينسى غالي ما صمم عليه، وتم عقد جلسة بين الخطيب ولجنة التخطيط في حضور سيد عبد الحفيظ، وتم مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالفريق بجانب أزمة حسين الشحات، وما فعله أحمد عبد القادر بتصريحاته ضد بعض جمهور النادي، ومن ثم تم اتخاذ قرار تقديم الشكر لعبد الحفيظ لمنع استمرار الخلاف من وجهة نظر الخطيب، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار داخل فريق الكرة.

لو دامت لغيرك مكنتش وصلتلك

وأكدت مصادر مقربة من سيد عبد الحفيظ، قوله: إن ما حدث على الرغم من كونه مفاجأه إلا أن التغيير هو سنة الحياة مثلما تعلم من الراحل ثابت البطل، الذي كان يقول "لو دامت لغيرك مكنتش وصلتلك".

واضاف عبد الحفيظ، أنه راض تماما بما قدمه خلال سنوات عمله كمدير للكرة بالأهلي، وانه تحت أمر النادي في أي وقت، متمنيا التوفيق لزميله خالد بيبو في مهمته مع الفريق في المرحلة المقبلة، نافيا ان يكون للقرار أي سبب فني، وانها رؤية لجنة التخطيط بالأهلي التي يُكن لها كل تقدير واحترام.