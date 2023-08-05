صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

لم يكن يعلم الشاب مصطفى ابن محافظة سوهاج، أثناء اعداده لعش الزوجية أن إقامته به لن تمتد سوى ساعات قليله، ليغادر الدنيا إلى القبر ويسلم الروح إلى بارئها، تاركا عروسه وأهله يعانون الام الفقد والحيرة على ما أصاب الشاب الثلاثيني في ليلة زفافه.

مصطفى مات بعد الزفاف بساعات

اتشح مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بالسواد، وخيم الحزن الشديد على أحد المنازل الذي كان يشهد حفل زفاف منذ ساعات قليلة، حيث تحول الفرح إلى الحزن خلال ساعات قليلة، بعد وفاة الشاب مصطفى.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وتبادل أصدقاء الشاب العزاء، مؤكدين أنه كان حسن الخلق طيب القلب صاحب مواقف إنسانية مع أبناء قريته والقرى المجاورة.

صباحية مش مباركة

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول الشاب "مصطفى عثمان أحمد" في العقد الثالث من العمر، ويقيم دائرة المركز، إلى المستشفى جثة هامدة.

بالانتقال والفحص، أفادت أسرة الشاب المتوفي، بأن الفقيد كان حفل زفافة، مساء الخميس، في إحدى القاعات بمدينة جرجا، وأنه عقب انتهاء حفل الزفاف توجه إلى مسكن الزوجية، إلا انهم فوجئوا صباح الجمعة، بوفاة العريس داخل غرفة نومه بعد ساعات من زفافه، "في الصباحية".

أزمة قلبية ولا توجد شبهة جنائية

وبتقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن العريس، وشيعت أسرة وأقارب وأصدقاء الشاب جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته.

جاء قرار النيابة، بعد انتداب الطب الشرعي للكشف على الشاب، وجاء التقرير أن الوفاة نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.