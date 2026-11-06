القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة توعوية للطلاب لمناهضة التنمر

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس 5 نوفمبر 2026، ورشة توعوية لطلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة إيليت الدولية، حول مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة التنمر، وذلك في إطار جهوده لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بمبادئها داخل المؤسسات التعليمية.



وجاء تنظيم الورشة استجابة لطلب تقدمت به إدارة المدرسة لتدريب 50 طالبًا وطالبة، من خلال لجنة الحقوق الثقافية ولجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس.



نشر ثقافة حقوق الإنسان

واستهدفت الورشة تعريف الطلاب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ودوره واختصاصاته، والتعريف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مع التركيز على قيم المساواة وعدم التمييز، ومناهضة التنمر، وأهمية احترام الاختلاف وتقبّل الآخر، فضلًا عن تعزيز مفاهيم التعاون والمشاركة والدمج داخل المجتمع المدرسي.

وقدمت الورشة مي حمدي وبخيت عمر، من الأمانة الفنية للمجلس، واعتمدا على مجموعة من الأساليب التدريبية والتفاعلية التي تتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، شملت الألعاب التعليمية وحكي القصص والمناقشات المفتوحة، بما أتاح للطلاب التفاعل مع الموضوعات المطروحة والتعرف على كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مواقف الحياة اليومية داخل المدرسة وخارجها.



وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بنشر الثقافة الحقوقية بين النشء في مراحل التعليم المبكرة، من خلال أنشطة تربوية مبسطة تستهدف تحويل المبادئ الحقوقية إلى سلوك وممارسات يومية، والمساهمة في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة وشاملة تحترم كرامة جميع الطلاب، وتناهض التمييز والتنمر بمختلف صوره.