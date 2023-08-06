حقيقة الاستغناء عن سامي قمصان وميشيل يانكون.. ماذا يحدث في الأهلي؟

لا تزال أصداء الاستغناء عن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، مستمرة داخل جدران القلعة الحمراء، ما بين مؤيد ومعارض، وفي ظل هذا الانقسام تواترت أنباء جديدة حول توجيه الشكر لمدرب حراس المرمى ميشيل يانكون، والمدرب المساعد سامي قمصان، وتعيين طارق سليمان ورضا شحاتة بدلا منهما.

أنباء عن إقالة قمصان وميشيل يانكون

ترددت أنباء حول دراسة النادي الأهلي، إجراء تغييرات في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد التغييرات الأخيرة التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وذكر مصدر خاص بالنادي الأهلي، أن إدارة الأحمر تدرس بالفعل إجراء تغييرات على الجهاز الفني، بعد رحيل بعض العناصر الأساسية خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع توجيه الشكر لـ سامي قمصان، المدرب المساعد لمارسيل كولر، المدير الفني وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى".

واضاف: "الأهلي ينتظر عودة مارسيل كولر من الإجازة لمعرفة موقفه من التغييرات واتخاذ القرار النهائي".

حقيقة الإطاحة بقمصان وتعيين رضا شحاتة

كشف جمال جبر مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي، عن استمرار سامي قمصان وميشيل يانكون في الجهاز الفني لـ مارسيل كولر خلال الموسم المقبل.

وقال جمال جبر: "هناك استقرار داخل النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة كولر على استمرار سامي قمصان المدرب المساعد، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى خلال الموسم المقبل، وأن كل ما يتردد حول رحيل الثنائي ليس له اساس من الصحة، حيث يتمسك الأهلي باستمرارهما".

وأضاف ان المؤكد بخلاف مدير الكرة، هو رحيل أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، وتعيين خالد أبو العينين استشاري جراحة العظام، خاصة أنه الأقرب لتولي قيادة الجهاز الطبي في الأهلي.

كولر متمسك بالثنائي ويرفض رحيلهما

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج «+90»، أن سامي قمصان ويانكون ميشيل مستمران في جهاز الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد.

وأضاف خلال برنامجه على قناة النهار: «السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تمسك بقوة باستمرار الثنائي في الجهاز الفني ولم يطلب رحيل أي منهما»، مشيرا إلى أن «خلاف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، كان أحد أسباب رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه».