قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوابع بريدية تذكارية.. مصر وسنغافورة تحتفلان بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية
مصطفى بكري: يا حكومة متعقديش الدنيا.. مش كل حاجة الرئيس هيتدخل ويحلها
ترامب: تحركاتي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حالت دون تهديد إسرائيل والشرق الأوسط
الشوط الأول.. الزمالك يخطف التعادل 1-1 من مصر للتأمين في كأس مصر
أريج جبر: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تواجه أزمة ثقة.. ومضيق هرمز مفتاح الاتفاق
قائد الجيش اللبناني: الوحدة الداخلية وصون السيادة أولوية.. والاحتلال الإسرائيلي الخطر الأول
حاملة الطائرات الأمريكية تقترب من الشرق الأوسط.. هل حسم ترامب قرار الحرب على إيران؟
الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة احتجاجات اليهود الحريديم الرافضين للتجنيد الإجباري
الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السكة الحديد غدا في كأس مصر
محافظ أسوان: إحباط تهريب 14 طن مواد بترولية
دبلوماسي أردني: مقاطعة مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد لم تكن حكيمة.. والخلافات العربية يجب أن تُحل بالحوار
ضبط عاطل حاول استيقاف سيارة وتحطيم زجاجها بسلاح أبيض في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يكشف كواليس الضغوط الأمريكية على مصر عقب ثورة 30 يونيو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

كشف الإعلامي مصطفى بكري كواليس الضغوط والاتصالات الأمريكية التي تعرضت لها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الفترة شهدت اتصالات مكثفة من الإدارة الأمريكية، شملت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ووزير الدفاع الأمريكي آنذاك تشاك هيجل، إلى جانب السفيرة الأمريكية، في ظل التطورات السياسية التي شهدتها مصر عقب ثورة يونيو.

وأضاف أن هذه الاتصالات تضمنت محاولات للتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة والضغط على القيادة المصرية، اعتراضًا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرًا إلى حجم الضغوط الخارجية التي واجهتها الدولة خلال تلك المرحلة.

مصطفى بكري ثورة 30 يونيو الأمن القومي ثورة يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

قطع المياه

الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

كريستيانو رونالدو

نهاية مسيرة الأسطورة تقترب؟.. رونالدو يفاجئ مسؤولي النصر بقرار محتمل

الحسين عموتة

بند في عقد عموتة يحسم مصيره مع الأهلي.. ماذا يحدث؟

أرشيفي

فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس

حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت"

أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة

ترشيحاتنا

بطولة العالم للرماية

عزمي محيلبه يكتب التاريخ في بطولة العالم للرماية.. رقم عالمي للمرة الثانية وفضية تاريخية وتأهل لأولمبياد 2028

زين الدين زيدان

إيراولا قبل مواجهة كريستال بالاس: أتفهم غضب جماهير ليفربول.. والفوز ضرورة لاستعادة الثقة

طارق مصطفى

خاص| طارق مصطفى على رادار الرجاء المغربي

بالصور

بالأغاني.. مدرس يعلم طلابه اللغة الإنجليزية بطريقة ملفتة في المنوفية

معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية
معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية
معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية

بعد تناول الطعام.. 5 عادات يومية تساعد على تقليل ارتفاع السكر في الدم

عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم
عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم
عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم

أحمد العوضي يوزع اللحوم على جمهوره في عين شمس

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

وسط فرحة أهالي عين شمس.. أحمد العوضي يحتفل بانطلاق تصوير سلطان الديب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد