مصطفى بكري يكشف كواليس الضغوط الأمريكية على مصر عقب ثورة 30 يونيو

كشف الإعلامي مصطفى بكري كواليس الضغوط والاتصالات الأمريكية التي تعرضت لها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الفترة شهدت اتصالات مكثفة من الإدارة الأمريكية، شملت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ووزير الدفاع الأمريكي آنذاك تشاك هيجل، إلى جانب السفيرة الأمريكية، في ظل التطورات السياسية التي شهدتها مصر عقب ثورة يونيو.

وأضاف أن هذه الاتصالات تضمنت محاولات للتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة والضغط على القيادة المصرية، اعتراضًا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرًا إلى حجم الضغوط الخارجية التي واجهتها الدولة خلال تلك المرحلة.