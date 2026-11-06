مصطفى بكري: الرئيس السيسي واجه تحديات صعبة منذ توليه المسؤولية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه تحديات صعبة منذ توليه المسؤولية، بداية من عمله مديرًا للمخابرات الحربية، مرورًا بمنصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وصولًا إلى رئاسة الجمهورية.

وأشار مصطفى بكري عبر تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المصريين أدركوا طبيعة شخصيته وقدرته على مواجهة الأزمات.



وأوضح أن الدولة المصرية مرت بمراحل تاريخية صعبة، وتعرضت لمشكلات وتحديات متلاحقة، إلا أن السيسي ظل صامدًا وقادرًا على التعامل معها دون فقدان الأمل أو الاستسلام للإحباط.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي واجه أزمات متعددة منذ توليه المسؤولية، مؤكدًا أن قدرته على التعامل مع الظروف الصعبة والتحديات المتتالية كانت من أبرز السمات التي تحدث عنها خلال استعراضه لمراحل حكمه