خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس السيسي تستهدف دراسة منظومة الدعم النقدي واختبارها على أرض الواقع

قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجربة منظومة الدعم النقدي في محافظة البحيرة تستهدف دراسة التجربة والاستفادة من نتائجها، تمهيدًا لاحتمال تعميمها على مستوى الجمهورية.

تجربة الدعم النقدي في البحيرة تمهيدًا لتعميم المنظومة

وأضاف غنيم، خلال مداخلة على قناة «الحياة»، أن التوجه نحو تجربة المنظومة على أرض الواقع يعكس فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع المشكلات من خلال اقتحامها ودراستها بصورة مستفيضة، إلى جانب الاهتمام بالتفاصيل المرتبطة بآليات التنفيذ.

وأوضح أن منظومة الدعم السلعي العيني تمثل إحدى المشكلات التي واجهت مصر، مثلها مثل دول أخرى اعتمدت على هذا النوع من الدعم، مشيرًا إلى أن دراسة التحول إلى الدعم النقدي تتطلب الوقوف على تفاصيل التطبيق واختبار مدى قدرته على تحقيق الكفاءة المطلوبة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تجربة محافظة البحيرة تمثل خطوة مهمة للكشف عن مختلف جوانب المنظومة، وتحديد مدى نجاحها في التطبيق العملي، قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمها.

وأكد غنيم أن أهمية التجربة لا تقتصر على اختبار فكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وإنما تمتد إلى دراسة التفاصيل المتعلقة بقيمة الدعم وآليات تحديده، ومدى ارتباطه بالتضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن إجراء تجربة على أرض الواقع في إحدى المحافظات من شأنه إظهار مدى نجاح المنظومة، وتوفير نتائج يمكن الاستفادة منها عند تقييم إمكانية تطبيقها في محافظات أخرى.