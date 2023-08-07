محمد مراد يكشف مفاجأة في عقوبة علي ماهر وأزمة عامل غرف الملابس

كشف محمد مراد الناقد الرياضي، مفاجأة قوية في عقوبة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، عقب مباراة الأهلي في كأس مصر.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "تقرير المباراة جاء به دخول علي ماهر الملعب رغم طرده وتهكمه ضد حكم اللقاء، وبالتالي كان قرار إيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، حسب اللائحة".

وأضاف محمد مراد: "عقوبة مساعد مدرب الأهلي تختلف عن عقوبة علي ماهر مدرب المصري، حيث أن أزمته كانت مع دكة بدلاء الفريق البورسعيدي، وبالتالي إيقافه مباراتين فقط وتغريمه".

واختتم: "كامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي أجرى اتصالاً مع أحد المسؤولين لمعرفة أسباب إيقاف عامل غرف الملابس عامين، وتم شرح الموقف له وفعلة دهس قميص الأهلي، وتفهم الأمر في النهاية".