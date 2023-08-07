عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مراد يكشف مفاجأة في عقوبة علي ماهر وأزمة عامل غرف الملابس

صدى البلد

كشف محمد مراد الناقد الرياضي، مفاجأة قوية في عقوبة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، عقب مباراة الأهلي في كأس مصر.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "تقرير المباراة جاء به دخول علي ماهر الملعب رغم طرده وتهكمه ضد حكم اللقاء، وبالتالي كان قرار إيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، حسب اللائحة".

وأضاف محمد مراد: "عقوبة مساعد مدرب الأهلي تختلف عن عقوبة علي ماهر مدرب المصري، حيث أن أزمته كانت مع دكة بدلاء الفريق البورسعيدي، وبالتالي إيقافه مباراتين فقط وتغريمه".

واختتم: "كامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي أجرى اتصالاً مع أحد المسؤولين لمعرفة أسباب إيقاف عامل غرف الملابس عامين، وتم شرح الموقف له وفعلة دهس قميص الأهلي، وتفهم الأمر في النهاية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ترشيحاتنا

إذا ارتكبت فى مكان معد للسكن..تعرف على حالات الظروف المشددة لعقوبة السرقة

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

مالهاش علاج.. أخبار صادمة عن الحالة الصحية لمعشوقة الجماهير سيلين ديون .. فما القصة

تصرُف غير أخلاقي وإيقاف عامين| ماذا فعل عامل غرفة ملابس المصري بعد مباراة الأهلي ؟

حدث ليلا.. تعليق ناري من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ.. اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

طريقة عمل مربى التين المجفف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الكاجو؟

بفستان جريء.. الهام شاهين تثير الجدل برفقة ابنة شقيقتها من لبنان

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ