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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

صدى البلد

أثارت إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه، كمدير للكرة بالاهلي، خلال جلسة جمعته مع محمود الخطيب مساء الجمعة، في حضور محسن صالح وزكريا ناصف، عضوي لجنة التخطيط، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، حالة من الجدل في الوسط الرياضي وبين جماهير الأهلي، إذ جاءت تلك الخطوة بشكل مفاجئ، ورغم محاولات الخطيب ترضية سيد عبد الحفيظ بشتى السبل، إلا أن الأخير رفض كافة العروض، مفضلا الإبتعاد عن الأهلي.

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أحد أبناء الأهلي المخلصين

عبر مسئولو الأهلي عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة أنه أحد أبناء الأهلي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير.

فيما عرض عليه محمود الخطيب الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوية بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

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العمل الإعلامي الأقرب لعدم التشويش

رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي عرض محمود الخطيب، رئيس النادي بالانضمام لشركة كرة القدم أو لجنة التخطيط.

وأكد سيد عبد الحفيظ تفضيله العودة للعمل الإعلامي من جديد، من خلال تقديم إحدى البرامج التلفزيونية، وذلك بعد الرحيل عن منصب مدير الكرة بالأهلي.

واستبعد عبد الحفيظ العودة للعمل الإداري في كرة القدم بالنادي الأهلي خلال الموسمين القادمين على أقل تقدير، تفاديًا للتشويش على عمل خالد بيبو، مدير الكرة الجديد بالأحمر، مُشيرًا إلى أنه في حالة الانضمام لشركة الكرة أو لجنة التخطيط، سيضطر لحضور عدد من تدريبات الفريق، وهو ما قد يزعج بيبو أثناء عمله.

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لا مجال للترضية

أكد سيد عبد الحفيظ رفضه لسياسة الترضية بالانضمام لأحد مجالات العمل الإداري في الأهلي خلال الفترة الحالية، بعد رحيله عن منصب مدير الكرة، مع التأكيد على حاجته لفترة من الراحة، بعد مواسم شاقة خاضها مع الأحمر على مدار الفترة الماضية.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عدم امتلاكه لحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأهلي، في بيان، إن "النادي وجه الشكر والتحية للكابتن سيد عبدالحفيظ، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية".

الصدمة سيد عبد الحفيظ رفض عروض الخطيب خبر إقالته مدير للكرة بالاهلي محمود الخطيب حسام غالي

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