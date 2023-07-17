متخليش حد يضحك عليك.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية بالزيادة الأخيرة

تصدرت أسعار السجائر الجديدة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد الأزمة التي شهدتها السجائر باختفاء بعض الأنواع أو ارتفاع أسعارها من قبل التجار.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم، الأسعار الرسمية التي سبق وأعلنت عنها الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات.

يذكر أن شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قد أعلنت في بيان لها، أمس الأحد، أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات فى المارلبورو والميريت و3 جنيهات في صنف سجاير إل إم.

أسعار السجائر الجديدة

وارتفعت أسعار السجائر أمس، لعدد محدد من الأصناف، وهي أصناف المارلبورو والميريت وإل إم.

وأخطرت شركة فيليب موريس، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بقائمة الأسعار بعد الزيادة الجديدة، أمس الأحد، وجاء بيان الشركة بأسعار السجائر، كالآتي:

ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

مرلبورو Red 59 جنيهًا.‏

مرلبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.

ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا.

ال اند ام بلو 42 جنيهًا.

ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا

ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا.

أسباب زيادة أسعار السجائر

قال إبراهيم أمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الزيادة في قيمة الضريبة، وأية زيادات آخرى ما هي إلا جشع التجار السبب الرئيسي وراء إختفاء بعض الأنواع وإشتعال أسعار الأخرى.

كما نفى «رئيس شعبة الدخان» في تصريحات صحفية، ما تردد بشأن زيادة 400% بكافة أنواع الأدخنة في مصر.

واصل رئيس شعبة الدخان، تصريحاته، قائلا إن أزمة السجائر تتلخص في ثلاثة محاور أساسية، وهى (جشع التجار، مستهلك لا يعرف حقوقه، تباطؤ إصدار القرار بتعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة للسجائر).

أسعار السجائر اليوم

ووفقًا لآخر قائمة أسعار أعلنتها الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، في الخميس 6 أبريل الماضي، فإن سعر السجائر الشعبية اليوم يسجل:

- بوكس «10»: 15 جنيها.

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها.

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

بوسط/ بلومنت: 23 جنيها.

- كليوباترا بوكس «20»: 24 جنيها.

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها.

- مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها.

- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها.

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها.

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

أسعار منتجات المعسل

وتضمنت قوائم أسعار منتجات المعسل الصادرة في مارس الماضي، سلوم وقص 9 جنيهات للمستهلك للباكو 70 جرامًا، و15 جنيهًا لـ120 جراما، و55 جنيهًا لـ500 جرام، وبلغ سعر معسل أبو نجمة 11 جنيهًا لوزن 100 جرام، و45 جنيهًا لـ500 جرام، و85 جنيهًا لـ1000 جرام، وبلغ سعر باكو معسل صنف وان فوريو 85 جنيها لـ250 جرامًا.