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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

العلبة بـ دولارين..تقلبات شديدة في سوق السجائر.. والحكومة تتوعد المتاجرين بأمزجة المصريين

أسعار السجائر
أسعار السجائر

لا يزال ارتفاع أسعار السجائر يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، في ظل تأكيد اتحاد الصناعات والشركات المنتجة، عدم زيادة أسعار السجائر ولا يوجد أي زيادة رسمية تم إعلانها مؤخرا، خاصة الشعبية منها.

قفزة في أسعار السجائر 

وأعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وقف شركة فيليب موريس مصر تطبيق الزيادة الجديدة التي كان تم الإعلان عنها منذ ساعات على أسعار عدد من منتجاتها بدءا من غدٍ الاثنين.


وأضاف إمبابي، أن تراجع الشركة عن إقرار الزيادة الجديدة جاء لانتظار إقرار التعديل على الضريبة، لافتا إلى أن تراجع الشركة عن إقرار الزيادة الجديدة جاء لانتظار إقرار التعديل على ضريبة القيمة المضافة المطبقة على كل شريحة لأسعار منتجاتها من السجائر.

وأوضح إمبابي، أن شركة فيليب موريس مصر كانت قد قررت زيادة عدد من منتجاتها بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة، على حسب نوع العلبة لأصناف مارلبورو وميريت وإل آند إم، وذلك بداية من غدٍ الاثنين.

وكانت الأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر للمستهلك ستصبح بعد الزيادة- التي تم إلغاؤها- لعبوة ميريت بأنواعها 64 جنيها، وعبوة مارلبورو "أحمر وجولد" 59 جنيها، وعبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها 49 جنيها، وعبوة إل أند إم بأنواعها 42 جنيها، بحسب منشور الشركة.

وكانت شركة فيليب موريس مصر، رفعت خلال أبريل الماضي، أسعار عدد من منتجاتها، معلنة عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit” و"Marlboro" و"L&M" بكافة أنواعها والقيمة المضافة المطبقة على كل شريحة لأسعار منتجاتها من السجائر.

أسعار السجائر الرسمية

وكشفت الشرقية للدخان عن أسعار السجائر الرسمية، بعد ما حدث من زيادات في أسعار السجائر بسبب تصرفات بعض التجار.

وأعلنت الشركة ثبات أسعار السجائر وجميع منتحاتها بعد أن رفعت  أسعار صنفي سجائر من منتجات الشركة، بنحو جنيهين.

وتراوحت الزيادة  للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023:

(بوكس 10) 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.

 ميريت بأنواعها قيمة 59 جنيها.

 مارلبورو red قيمة 54 جنيها.

 مارلبورو gold قيمة 54 جنيها.

 مارلبورو grafted بأنواعها قيمة 45 جنيها.

 أل أند أم red قيمة 39 جنيها.

 أل أند أم blue قيمة 39 جنيها.

 أل أند أم silver قيمة 39 جنيها.

 أل أند أم forward قيمة 39 جنيها.

نسب المدخنين في مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في حدث بياناته عن مؤشرات التدخين في مصر طبقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021 /2022، وجاءت كالتالي:

  • 16.8 % من إجمالي السكان من 15 سنة فأكثر مدخنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة.
  • نسبة المدخنين من الذكور بلغت 33.8%، مقابل 0.3% فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

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  • نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية  تبلغ 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.
  • أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة)، حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.
  • متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين وفقًا لعينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يبلغ 2665.4 جنيه.
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