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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

صدى البلد

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر بقيمة  5 جنيهات فى المارلبورو والميريت و 3 جنيهات لـ إل إم

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اسعار السجائر الجديدة 

وينشر " صدى البلد" أسعار السجائر بعد الزيادة وهى كالتالى :
 

تتصدر أسعار السجائر اليوم في مصر ، محركات البحث، خاصة بعد الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعارها لدى التجار.

أسعار السجائر 2023

وارتفعت أسعار السجائر 2023 بقوة في مصر خلال الأيام الأخيرة ، إذ كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل، عن أسباب ارتفاع الأسعار الجنوني بالأسواق، مؤكدًا أن ارتفاع السجائر بصورتها الحالية خارج عن السيطرة.

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أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 2023

ويصل سعر علبة السجائر نحو 24 جنيها، ولكن تفاوت سعرها الكبير في الأكشاك والمحلات بسبب زيادة غير مبررة من التجار أربكت السوق.

أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2023

أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2023 ، فجاء سعر العلبة كليوباترا كينج سايز الرسمي بنحو 24 جنيها فقط والذي وصل إلى نحو 43 و48 جنيها أو يزيد في بعض الأكشاك والمحلات بزيادة تقترب من  30 جنيها لبعض الأنواع وأبرزها سجائر كليوباترا الأصلية.

أسعار السجائر اليوم 

 

وأوضح إمبابي، أن أقل سعر لعلبة السجائر تصل للمستهلك تبلغ 24 جنيها وتباع بـ45 جينها، مؤكدًا أن أسعار السجائر مكتوبة على العلبة ولكن بالباركود. 

أسعار السجائر البوكس اليوم

وعن أسعار السجائر البوكس اليوم ، فجاء سعر العلبة كليوباترا بوكس " 20": 24 جنيها فقط وهو الرسمي المعلن من قبل الشركة، وتصل في بعض المحلات إلى 47 و 50 جنيها.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أمس إن ما يحدث في سوق السجائر «تهريج»، مؤكدًا أن الحكومة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر في السوق.

السجائر البوكس اليوم

 

75 جنيها

وأضاف إمبابي، أن الزيادة التي تم عرضها لإضافتها على السجائر كانت لا تتعدى «2 جنيه» وليس 30 جنيها، ولكن هذه الزيادة تدخل جيوب التجار وليس الدولة، موضحا أن الحكومة أوقفت استيراد التبغ، وأغلقت مصانع بير السلم التي تصنع السجائر المضروبة، وأغلى علبة سجائر الآن في السوق تصل لـ75 جنيها، كما أنه لا توجد زيادة في أسعار المعسل ولكن استهلاكه زاد مؤخرا.

أسعار السجائر مارلبورو اليوم

وعن أسعار السجائر مارلبورو اليوم ، فجاءت أسعار مارلبورو ريد وجولد بسعر 54 جنيهًا،وفقًا لما أعلنته شركة فيليب موريس بتكون كالتالي : 

- أسعار السجائر مارلبورو أحمر الرسمية: 54 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر مارلبورو جولد الرسمية: 54 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر مارلبورو كرافت بأنواعها الرسمية: 44 جنيها للمستهلك.

أسعار السجائر مارلبورو اليوم

 

أسعار السجائر LM في مصر

- أسعار السجائر إل إم أحمر التي تخرج من الشركة تبلغ 39 جنيها للمستهلك، ولكنها تصل إلى نحو 70 جنيها في بعض المحلات والأكشاك.

أسعار السجائر إل إم أزرق الرسمية: 39 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر إل إم سيلفر الرسمية: 39 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر إل إم فوروارد الرسمية: 39 جنيها للمستهلك.

أسعار السجائر اليوم

 

أسعار السجائر وينستون اليوم 2023

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار السجائر اليوم، وجاءت سعر سجائر وينستون 2023 أحمر وأزرق 37.5 جنيه.

 

سعر السجائر السوبر اليوم

أما عن سعر السجائر السوبر اليوم ، فهو كما أعلنته الشركة بنحو 24 جنيها للعلبة كليوباترا سوبر، وهو أيضا الرسمي المعلن من قبل الشركة، بينما يضاف إليها كزيادة غير مبررة نحو 20 جنيها أو يزيد.

أسعار السجائر الشعبية  الرسمية كالتالي 

- بوكس «10 سيجارات»: 15 جنيها
- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها
- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها
- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها
- كليوباترا سوبر: 24 جنيها
- مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها
- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها
- كليوباترا بلاك: 24 جنيها
- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها
- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

أسعار السجائر الأجنبي اليوم في مصر

- ميريت أزرق وأصفر اليوم 59 جنيهًا
- سعر إل إم 39 جنيها
- سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيهًا
- مارلبورو ريد وجولد بسعر 54 جنيهًا.

وتعتبر هذا الأسعار الصادرة الرسمية، بعد آخر زيادة رسمية أعلنتها شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك إبريل الماضي.

السجائر أسعار السجائر 2023 زيادة اسعار السجائر الدخان مارلبورو ميريت إل إم

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