السجائر تكلف الدولة 240 مليار جنيه سنويًا.. الغرف التجارية توضح

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع السجائر مستورة، وأن ارتفاع الأسعار يرجع لـ الاستيراد.



وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن السجائر تسبب أمراض كثيرة، وأنه يتمني اقلاع الكثير من المدخنين عن شرب السجائر.



وتابع :" لو الأسعار الخاص بالسجائر ارتفعت يا ريت الناس تبطل سجائر".

السجائر تكلف الدولة ثلاث أضعاف 80 مليار



وأوضح أن السجائر تدخل لـ الدولة 80 مليار جنيه وتكلف الدولة الأموال الكثيرة وقد تصل لـ ثلاث أضعاف ما تدخله لـ الدولة، لآن هؤلاء الأشخاص يعالجون يكلفون الدولة الكثير من الأموال.

