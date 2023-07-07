أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

لا يزال ارتفاع أسعار السجائر يثير جدلا واسعا في الشارع المصر، في ظل تأكيد اتحاد الصناعات والشركات المنتجة، عدم زيادة أسعار السجائر ولا يوجد أي زيادة رسمية تم إعلانها مؤخرا، كما أن الزيادات القائمة في أسعار السجائر، جاء نتيجة قيام بعض التجار بزيادة سعر البيع لتحقيق أرباحهم، ما أدى لوجود أكثر من سعر بيع السجائر للمستهلك.

ارتفاع أسعار السجائر

في هذا الصدد، توقع إبراهيم، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، أن تنخفض أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مع الإفراجات الجمركية وصدور التعديل الضريبي على السجائر، موضحا أن التعديل الضريبي سوف يؤدي لأن تكون الزيادة في أسعار السجائر من 2 إلى 3 جنيهات فقط في العلبة كحد أقصى، وبالتالي تنخفض الأسعار، لأن الزيادة في الوقت الراخن تصل بين 10 إلى 20 جنيها، وبالتالي سوف تستقر الأسعار عن السعر المعلن رسميا بعد التعديل الضريبي دون أي زيادات أخرى.

أسعار السجائر الحقيقية

وشدد على أن ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، ليس له أي مبرر، ولم تقم الشركات برفع الأسعار، وبالتالي لا يوجد أي زيادة رسمية، من الشركات، موضحا أن قطاع الدخان بمصر يضم 53 مصنعا لإنتاج أنواع السجائر والمعسل، بينما يستهلك المصريون 4 مليار علبة سجائر سنويا، بمعدل 83 مليار سيجار في السنة، و280 مليون سيجارة في اليوم.

أما عن حل أزمة سعر السجائر، والوقوف على السعر الرسمي، أوضح إمبابي، أنه يتم وضع باركود على علب السجائر لتوضيح السعر الرسمي للبيع، وبالتالي فأي مشتري يمكنه مسح الباركود على العلبة وبالتالي سيتعرف على سعر العلبة.

وكان سعر سجائر كيلوباترا والمعروفة بأنها الفئة الأكثر استهلاكا، ارتفع فوق مستوى الـ40 جنيها، وهذا السعر يخالف سعرها الرسمي، حيث شهدت سجائر كيلوباترا ارتفاعات غير رسمية متتالية في مايو الماضي، وارتفعت من 24 جنيها حتى 30 جنيها، وفي منتصف مايو ارتفعت 2 جنيه مرة أخرى، دون أي زيادة رسمية.

قائمة أسعار السجائر الرسمية

أسعار السجائر

وجاءت الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين بـ 24 وبوسطن بـ 24 وبوكس بـ 24 وسوبر بـ 24.

وجاء سعر السجائر الشعبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان:

بوكس 10: 15 جنيها

كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

بوسط/ بلومنت: 23 جنيها.

كليوباترا بوكس «20»: 24 جنيها.

كليوباترا سوبر: 24 جنيها.

مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها.

مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها.

كليوباترا بلاك: 24 جنيها.

ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.

فايسروي /بال مال: 23 جنيها

سعر علبة ميريت ازرق واصفر اليوم 42 جنيها

سعر ال إم 39 جنيها

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيه.

نسب المدخنين في مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في حدث بياناته عن مؤشرات التدخين في مصر طبقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، فقد جاءت كالتالي: