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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

السجائر
السجائر

لا يزال ارتفاع أسعار السجائر يثير جدلا واسعا في الشارع المصر، في ظل تأكيد اتحاد الصناعات والشركات المنتجة، عدم زيادة أسعار السجائر ولا يوجد أي زيادة رسمية تم إعلانها مؤخرا، كما أن الزيادات القائمة في أسعار السجائر، جاء نتيجة قيام بعض التجار بزيادة سعر البيع لتحقيق أرباحهم، ما أدى لوجود أكثر من سعر بيع السجائر للمستهلك.

ارتفاع أسعار السجائر

في هذا الصدد، توقع إبراهيم، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، أن تنخفض أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مع الإفراجات الجمركية وصدور التعديل الضريبي على السجائر، موضحا أن التعديل الضريبي سوف يؤدي لأن تكون الزيادة في أسعار السجائر من 2 إلى 3 جنيهات فقط في العلبة كحد أقصى، وبالتالي تنخفض الأسعار، لأن الزيادة في الوقت الراخن تصل بين 10 إلى 20 جنيها، وبالتالي سوف تستقر الأسعار عن السعر المعلن رسميا بعد التعديل الضريبي دون أي زيادات أخرى.

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أسعار السجائر الحقيقية

وشدد على أن ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، ليس له أي مبرر، ولم تقم الشركات برفع الأسعار، وبالتالي لا يوجد أي زيادة رسمية، من الشركات، موضحا أن قطاع الدخان بمصر يضم 53 مصنعا لإنتاج أنواع السجائر والمعسل، بينما يستهلك المصريون 4 مليار علبة سجائر سنويا، بمعدل 83 مليار سيجار في السنة، و280 مليون سيجارة في اليوم.

أما عن حل أزمة سعر السجائر، والوقوف على السعر الرسمي، أوضح إمبابي، أنه يتم وضع باركود على علب السجائر لتوضيح السعر الرسمي للبيع، وبالتالي فأي مشتري يمكنه مسح الباركود على العلبة وبالتالي سيتعرف على سعر العلبة.

وكان سعر سجائر كيلوباترا والمعروفة بأنها الفئة الأكثر استهلاكا، ارتفع فوق مستوى الـ40 جنيها، وهذا السعر يخالف سعرها الرسمي، حيث شهدت سجائر كيلوباترا ارتفاعات غير رسمية متتالية في مايو الماضي، وارتفعت من 24 جنيها حتى 30 جنيها، وفي منتصف مايو ارتفعت 2 جنيه مرة أخرى، دون أي زيادة رسمية.

قائمة أسعار السجائر الرسمية

أسعار السجائر 

وجاءت الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين بـ 24 وبوسطن بـ 24 وبوكس بـ 24 وسوبر بـ 24.

وجاء سعر السجائر الشعبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان:

  • بوكس 10: 15 جنيها
  • كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها
  • كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.
  • بوسط/ بلومنت: 23 جنيها.
  • كليوباترا بوكس «20»: 24 جنيها.
  • كليوباترا سوبر: 24 جنيها.
  • مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها.
  • مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها.
  • كليوباترا بلاك: 24 جنيها.
  • ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.
  • فايسروي /بال مال: 23 جنيها
  • سعر علبة ميريت ازرق واصفر اليوم 42 جنيها
  • سعر ال إم 39 جنيها
  • سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيه.

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نسب المدخنين في مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في حدث بياناته عن مؤشرات التدخين في مصر طبقا للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، فقد جاءت كالتالي:

 

  • 16.8% من إجمالي السكان من 15 سنة فأكثر مدخنون وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة.
  • نسبة المدخنين من الذكور بلغت 33.8%، مقابل 0.3% فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
  • نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية  تبلغ 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.
  • أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.
  • متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوي على التدخين وفقًا لعينة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يبلغ 2665.4 جنيه.
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