التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر ارتفاعا غير مسبوق في السوق لدى التجار ، إذ أقدم بعض التجار على زيادة السعر الرسمي الصادر عن الشركة بقيمة نحو 18 جنيها دفعة وحدة دون أي مبرر.

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 2023

ويبحث الكثير عن أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم 2023 ، خاصة بعد تفاوت أسعارها الكبير في الأكشاك والمحلات بسبب زيادة غير مبررة من التجار أربكت السوق.

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أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا ٢٠٢٣

وعن أسعار السجائر اليوم كليوباترا ٢٠٢٣ ، فجاء سعر العلبة كليوباترا كينج سايز الرسمي بنحو 23 جنيها فقط والذي وصل إلى نحو 41 جنيها أو يزيد في بعض الأكشاك والمحلات بزيادة 18 جنيها.

أسعار السجائر اليوم كليوباترا ٢٠٢٣

أسعار السجائر البوكس اليوم

وعن أسعار السجائر البوكس اليوم ، فجاء سعر العلبة كليوباترا بوكس " 20": 24 جنيها فقط وهو الرسمي المعلن من قبل الشركة.

أسعار السجائر البوكس اليوم

سعر السجائر السوبر اليوم

أما عن سعر السجائر السوبر اليوم ، فهو كما أعلنته الشركة بنحو 24 جنيها للعلبة كليوباترا سوبر، وهو أيضا الرسمي المعلن من قبل الشركة، بينما يضاف إليها كزيادة غير مبررة نحو 15 جنيها أو يزيد.

أمر غريب

ومن جانبه، قال هاني أمان رئيس شركة الشرقية للدخان، إن هذا التوقيت من العام، يحدث أمر غريب، وهو قبول التجار على شراء كميات كبيرة من السجائر، بسبب شائعة أن السجائر سيرتفع سعرها في أول يوليو 2023.



وأضاف رئيس شركة الشرقية للدخان، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم أن الشركة توفر الكميات المطلوبة لـ السوق، وأن الشركة توفر السجائر، ولكن بالأسعار المناسبة، وأن السجائر موجودة ولكن السعر هو المرتفع، وأن وجود الشركة ضمن برنامج طروحات الحكومة، دليل على النجاح.



أسعار السجائر مارلبورو اليوم

وعن أسعار السجائر مارلبورو اليوم ، فجاءت أسعار مارلبورو ريد وجولد بسعر 54 جنيهًا،وفقًا لما أعلنته شركة فيليب موريس بتكون كالتالي :

- أسعار السجائر مارلبورو أحمر: 54 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر مارلبورو جولد: 54 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر مارلبورو كرافت بأنواعها: 44 جنيها للمستهلك.

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر وينستون اليوم 2023

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار السجائر وينستون اليوم والتي جائت كالتالي رسميا من الشركة:

وجاءت سعر سجائر ينستون 2023 احمر وازرق 37.5 جنيه.



أسعار السجائر LM في مصر

- أسعار السجائر إل إم أحمر : 39 جنيها للمستهلك.

أسعار السجائر إل إم أزرق: 39 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر إل آند إم سيلفر: 39 جنيها للمستهلك.

- أسعار السجائر إل آند إم فوروارد: 39 جنيها للمستهلك.

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الشعبية كالتالي

- بوكس «10 سيجارات»: 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها

- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها

- مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها

- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

أسعار السجائر الأجنبي اليوم في مصر

- ميريت أزرق وأصفر اليوم 59 جنيهًا

- سعر إل إم 39 جنيها

- سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيهًا

- مارلبورو ريد وجولد بسعر 54 جنيهًا.

وتعتبر هذا الأسعار الصادرة الرسمية، بعد آخر زيادة رسمية أعلنتها شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك إبريل الماضي.