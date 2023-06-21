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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة يكشف: لاحظت انتشار السجائر الإلكترونية بين الأطباء وأسر المرضى.. فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار ،  وزير الصحة   ، إنه أكد بالأمس على قانون منع التدخين داخل المنشآت الصحية ، موضحا أن القرار ليس بالجديد ولكن لابد من وجود آلية للتنفيذ وللمتابعة .

وأكمل “ عبد الغفار ” ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج “ يحدث في مصر ” ، والمذاع على فضائية “ إم بي سي مصر ” : وجدت ظاهرة التدخين الإلكتروني منتشرة بين أسر المرضى ، وحتى الأطباء ، وهذا لا يصح " . 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد كافة أقسام المستشفى والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 65 سرير ( داخلي، رعاية مركزة ومتوسطة، حضانات، استقبال وطوارئ، غسيل كلوي، نساء وتوليد)، لافتاً إلى أن المستشفى تخدم أكثر من 124 ألف مواطن من المصريين وغير المصريين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص على التحدث مع رئيس مدينة الضبعة وعمد ومشايخ المنطقة خلال جولته بالمستشفى واستمع إلى مطالبهم التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة، مؤكداً العمل على توفير كافة مطالبهم، حيث وجه بتوفير نقطة اسعاف ثابتة داخل المستشفى أو بالقرب منها، تسهيلاً على المرضى، حيث أن نقطة الإسعاف الخاصة بمنطقة الضبعة تبعد 5 كيلومترات عن المستشفى، فضلاً عن توجيهه بتوفير سكن مجهز للفرق الإسعافية.

 

وزير الصحة توك شو خالد عبد الغفار وزارة الصحة والسكان

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