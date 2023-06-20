حقيقة زيادة أسعار السجائر بداية الشهر

أكد هاني أمان رئيس شركة الشرقية للدخان، أن هذا التوقيت من العام، يحدث أمر غريب، وهو قبول التجار على شراء كميات كبيرة من السجائر، بسبب شائعة أن السجائر سيرتفع سعرها في 1-7.

وأضاف رئيس شركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم أن الشركة توفر الكميات المطلوبة لـ السوق، وأن الشركة توفر السجائر، ولكن بالأسعار المناسبة.

وتابع أن السجائر موجودة ولكن السعر هو المرتفع، وأن وجود الشركة ضمن برنامج طروحات الحكومة، دليل على النجاح.

ولفت إلي أن الشركة بها نسبة بالبورصة منذ سنوات، وأن هناك نجاحات لـ الشركة.