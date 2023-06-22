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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

أسعار السجائر
أسعار السجائر

تصدرت أسعار السجائر الجديدة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد الأزمة التي شهدتها السجائر باختفاء بعض الأنواع أو ارتفاع أسعارها من قبل التجار.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم، الأسعار الرسمية التي سبق وأعلنت عنها الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات.

زيادة أسعار السجائر

يذكر أن أسعار السجائر في مصر، قد شهدت زيادة جديدة أعلنتها الشعبة العامة للدخان بأتحاد الصناعات المصرية بموجب 2 و 3 جنيهات لأنواع السجائر الوسطى والعالية ونصف جنيه للسجائر الدُنيا.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم أمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الزيادة في قيمة الضريبة فقط بنحو 2 و3 جنيهات وأية زيادات آخرى ما هي إلا جشع التجار السبب الرئيسي وراء إختفاء بعض الأنواع وإشتعال أسعار الأخرى.

كما نفى «رئيس شعبة الدخان» في تصريحات صحفية، ما تردد بشأن زيادة 400% بكافة أنواع الأدخنة في مصر.

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أسباب أزمة السجائر في مصر

واصل رئيس شعبة الدخان، تصريحاته، قائلا إن أزمة السجائر تتلخص في ثلاثة محاور أساسية، وهى (جشع التجار، مستهلك لا يعرف حقوقه، تباطؤ إصدار القرار بتعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة للسجائر).

ولمواجهة جشع التجار، أكد امبابي، على ضرورة فرض رقابة على المحال والمخازن، لمصادرة السجائر التي يخزنها التجار لبيعها في السوق الموازية، مشيرا إلى أن  التجار في السوق الموازية يطمعون في كسب أرباح كبيرة من بيع المنتجات بأسعار مرتفعة.

أسعار السجائر الجديدة

وشهدت أسعار السجائر اليوم، استقرارا ملحوظا وذلك بعد آخر زيادة رسمية أعلنتها شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك إبريل الماضي.

تتراوح أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين أثنين جنيه وثلاث جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف.

سعر السجائر بعد الزيادة الجديدة

بوكس «10»: 15 جنيها

كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها

بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

كليوباترا سوبر: 24 جنيها

مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها

مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها

كليوباترا بلاك: 24 جنيها

ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

سعر علبة ميريت ازرق وأصفر اليوم 42 جنيها

سعر إل إم 29 جنيها

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيها

موعد انخفاض أسعار السجائر

وفقا لرئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إبراهيم امبابي، فإن أسعار السجائر ستنخفض بالسوق في حالة إضافة التعريفة الضريبية، التي لن تكلف أكثر من إضافة 2 جنيه على الأسعار الرسمية.

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