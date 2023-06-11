قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

شهدت السوق ارتفاعًا كبيرًا وغير مبرر في أسعار السجائر خلال الأيام الماضية، حيث تساءل المواطنون عن أسباب هذا الارتفاع الجنوني، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي من الشركة المنتجة يفيد بأي زيادة في الأسعار.

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار السجائر

وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة فيليب موريس عن أسعار السجائر الرسمية في السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات مثل ميريت ومارلبورو وسجائر أل أم وغيرها، فقد شهدت الأسعار المنتشرة في السوق ارتفاعًا كبيرًا من قبل التجار.

وصل هذا الارتفاع إلى 6 جنيهات عن سعر العلبة الحقيقي في بعض الحالات، مما يشير إلى وجود أزمة مفتعلة من قبل التجار من أجل الاحتكار.

هذا الارتفاع في الأسعار لم يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل شركات السجائر، ما يجعل هذا الأمر يبدو وكأنه أزمة احتكار، حيث يمكن معرفة سعر السجائر وتاريخ إنتاجها من خلال باركود موجود على علبة السجائر، وفقا لرئيس شعبة السجائر باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي.

قرار ينهي الأزمة

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر في اتحاد الصناعات، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار السجائر خلال الفترة الماضية.

وقال إمبابي، إن البطء في اتخاذ القرار هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر السجائر في السوق السوداء.

وأوضح أن وزارة المالية أعلنت استهداف تحصيل 88.6 مليار جنيه من السجائر والدخان في ميزانية عام 2023/2024، مقارنة بـ84 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا بالطبع يعني زيادة الضريبة لتحصيل نحو 4 مليارات جديدة.

وأضاف أنهم اجتمعوا في شهر مارس مع وزارة المالية، من أجل بحث الزيادة المقررة، وتم الاتفاق عليها بنسب منخفضة، موضحًا أن تباطؤ اتخاذ القرار من شهر مارس إلى يونيو الحالي، أدى إلى هذه البلبلة.

وتابع: "الشعب المصري ذكي، قرأ الميزانية وعرف إن في زيادة في القطاع، والقرار لو كان طلع كانت الزيادة 2 جنيه في كل علبة، النهاردة التاجر بياخد 10 جنيهات في جيبه والدولة مش بتستفيد حاجة".

وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر إلى أن الشركات لم ترفع الأسعار، كما أن الإنتاج يسير بوتيرة منتظمة، مطالبًا رئيس الوزراء ومجلس النواب بإصدار التشريع الجديد والخاص بالفئة الضريبية للسجائر والمعسل، لإنهاء هذه الأزمة.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الرسمية

وطبقا للأسعار للقديمة، فإن آخر سعر كشفت عنه شركة فيليب موريس، كان الخميس 6 أبريل 2023 في السوق المصري، حيث ارتفعت ميريت بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومرلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومرلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، وسجائر أل أم بأنواعها 39 جنيها.

كما رفعت في نفس التوقيت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر في الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين جنيهين و 3 جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف.

وجاءت الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين بـ 24 وبوسطن بـ 24 وبوكس بـ 24 وسوبر بـ 24.

أسعار منتجات المعسل

وتضمنت قوائم أسعار منتجات المعسل الصادرة في مارس الماضي، سلوم وقص 9 جنيهات للمستهلك للباكو 70 جرامًا، و15 جنيهًا لـ120 جراما، و55 جنيهًا لـ500 جرام، وبلغ سعر معسل أبو نجمة 11 جنيهًا لوزن 100 جرام، و45 جنيهًا لـ500 جرام، و85 جنيهًا لـ1000 جرام، وبلغ سعر باكو معسل صنف وان فوريو 85 جنيها لـ250 جرامًا.