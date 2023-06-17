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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هناك أزمة من التجار

شعبة الدخان تطالب المستهليكن بالإبلاغ عن أي مخالفات في بيع السجائر

السجائر
السجائر

طالب إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، المستهليكن بالإبلاغ عن أي مخالفات في بيع السجائر.

وقال "امبابي" خلال لقاء زوم ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إنه لا بد من وعي المستهليكن والحفاظ على حقوقهم.

وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أن هناك أزمة في السجائر بالأسواق، وارتفاع أكثر من 10 جنيهات على العلبة الواحدة بالسوق الموازي، مضيفًا:" يجب على الحكومة تعديل القيمة المضافة على ضريبة السجائر".

هناك أزمة من التجار

وشدد إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، على أن مصانع السجائر تعمل بكامل طاقتها، وهناك أزمة من التجار الذين يخفون السجائر.

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