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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية للمرور على المخابز ومحلات بيع السجائر بالعريش

جملة للمرور على محلات
جملة للمرور على محلات بيع السجائر بالعريش

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية مشتركة، بالتعاون بين  الرقابة التموينية وقسم مباحث التموين، وذلك  للمرور على المخابز والأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع السجائر، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة على السلعة، وتنفيذ  لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

٦محاضر 

قالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بسيناء ، إن الحملة أسفرت عن تحرير ٦ محاضر عدم اعلان عن أسعار سلعة السجائر،  وعدم الاحتفاظ بالفواتير لمحلات واكشاك بيع السجائر،  إضافة الى تحرير ٣ محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية .

كما شملت المحاضر   تحرير عدد ٣ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية مواصفات غير قانونية وتصرف وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة لاتخاذ اللازم بشحنها.

كما تواصل الحملة أعمالها تباعا في مختلف الأسواق بمراكز المحافظة. 
 

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